«Грязевой» эксперимент: у ростовчан из кранов потекла вода с илом

Качество воды, которая течет из-под кранов ростовчан, оставляет желать лучшего. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону вот уже месяц в социальных сетях не утихают жалобы на то, что в домах из кранов течет грязная вода. Эта проблема уже даже дошла до губернатора области Василия Голубева. На встрече с представителями "Водоканала" он потребовал разобраться с ситуацией и отслеживать сообщения людей. Вскоре это дало свои плоды.

СИСТЕМУ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ

Директор ресурсоснабжающей организации Алексей Тейге в присутствии журналистов и общественников демонстративно выпил стакан воды, которая поступает в дома ростовчан из очистных сооружений. В пресс-службе компании добавили, что на предприятии модернизировали систему, что устранит неприятный запах из под крана.

В этот же день общественности продемонстрировали модернизацию системы. Так, на водозаборных сооружениях заработала установка по дозированию активированного древесного угля, который должен впитывать в себя грязь из воды и устранять лишние «ароматы».

- Сегодня в процессе очищения воды используются новые реагенты, жидкий хлор заменили гипохлоритом натрия, - рассказали в компании, - а в качестве дополнительного барьера против вирусов добавили блок ультрафиолетового обеззараживания а теперь еще – и установку по дозированию активированного древесного угля для нейтрализации неприятного запаха.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Однако жалобы на качество воды продолжаются. Так, в редакцию обратился житель многоквартирного дома на улице 40 Лет Победы в Александровке. Валерий рассказал, что раньше не обращал внимание на качество воды.

- А потом прочитал жалобы в Интернете и решил проверить, что же течет из крана в моей квартире, - сообщил мужчина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

Белая маска покрылась илом уже через несколько минут. Фото: предоставлено героем публикации

Валерий провел следующий эксперимент: обвязал кран медицинской маской и открыл воду. Результат опыта поверг его в шок. За считанные минуты чистая маска покрылась грязью.

- Как будто вода с илом течет, - отметил мужчина.

А вот у жителей Западного немного другая ситуация.

- У меня вода немного зеленая из крана течет. А еще от нее воняет рыбой, тиной или водорослями. Точно не разберу. Поэтому для чая и супов используем бутилированную воду. Дорого, ну а куда деваться, - рассказала жительница микрорайона Левенцовский.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"Из очистных сооружений вода выходит чистая"

- Пока мы точно не можем сказать, когда уйдет запах, - прокомментировали жалобы горожан в пресс-службе Ростовского водоканала. - Дело в том, что в систему попала органика, необходимо, чтобы она вымылась из сети. Из самих очистных сооружения вода выходит чистая. В случае с жителем Александровки советуем ему обратиться на нашу горячую линию и специалисты проверят сеть.

АЛЛО:

Круглосуточная горячая линия водоканала: 8 (863) 283-17-17

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