"Какао в ванной": почему в Ростове из под крана вместо воды идет жижа

Проблемы наблюдаются у жителей Западного и Суворовского районов. Фото: соц. сети, паблик "Мой Ростов-на-Дону"

На страницах пабликов, посвященных Ростову-на-Дону, снова поднялась тема грязной воды из под кранов. Так, например, у одной жительницы микрорайона Суворовский вместо воды в ванной идет, как она сама назвала эту субстанцию, "какао". Что-то подобное происходит и у другой женщины, проживающей на улице Солженицына на Западном.

Возмущенные ростовчане публикуют соответствующие фотографии. На одной вместо чистой воды раковина наполняется мутно-зеленой жижей, на другой вообще черной тиной. Разумеется такой водой пользоваться невозможно. В комментариях замечают, что, если помыться в ней, станешь еще грязнее.

Справедливости ради стоит напомнить, что тему грязной воды уже поднимал губернатор Василий Голубев. На встрече с представителями "Водоканала" он потребовал разобраться с ситуацией и отслеживать сообщения людей. Вскоре это дало свои плоды.

Директор ресурсоснабжающей организации Алексей Тейге в присутствии журналистов и общественников демонстративно выпил стакан воды, которая поступает в дома ростовчан из очистных сооружений. В пресс-службе компании добавили, что на предприятии модернизировали систему, что устранит неприятный запах из под крана.

Вот только пока далеко не все видят результаты работы компании. У некоторых до сих пор "какао" вместо чистой воды. "КП-Ростов-на-Дону" обратилось в АО "Водоканал" за комментариями. Там отметили, что за качество воды не всегда отвечает городская организация.

- Сейчас во многих многоквартирных домах стоят бойлеры или теплообменники. В таком случае вся вода поступает от водоканала, но греется уже в самом здании, - говорит пресс-секретарь компании Наталья.

- Частенько люди пишут: холодная - нормальная, горячая - грязная. В этом случае совершенно точно нужно проверять сети дома и сам бойлер, у которого тоже есть определенные требования эксплуатации.

В "Водоканале" добавили, что в случае проблем с холодной водой, следует сразу сообщать об этом по телефону горячий линии или писать в интернет-приемную на официальном сайте организации.

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