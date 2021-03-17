В Ростове начался прием жалоб на качество воды

Ростовчане в последнее время жаловались на запах воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время жители донской столицы часто жаловались на качество холодной воды. Из-за раннего цветения водорослей жидкость приобрела неприятный цвет и запах рыбы. После запуска системы очистки «Ростовводоканал» начал принимать заявки на проведение проверок.

- Вода подается абсолютно одинаковая во все точки города. Она соответствует всем нормам санитарным нормам - отметили в пресс-службе компании.

Сейчас контроль за качеством осуществляют специалисты. Они тщательно выполнят проверку показаний холодной воды. Контроль за соблюдением показателей ведется круглосуточно.

Жителям многоквартирных домов предлагают сообщать о проблемах с холодной водопроводной водой по телефону «горячей линии» или в интернет-приемную на официальном сайте.

Заявки на проверку горячей воды сотрудники организации не принимают. Ее качеством и поставкой в квартиры занимается другая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выяснилось, что общего у проточной воды жителей Ростова и целебного источника Нарзан

По заявлению чиновников, не стоит переживать о неприятном запахе из под крана (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» по вопросу качества воды: 283-17-17