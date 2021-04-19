Трижды самый богатый депутат от Дона: куда пропал первый мэр Ростова Михаил Чернышев

Михаил Чернышев занимал должность мэра с 1996 по 2014 год. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Первый мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев занимал должность почти 18 лет. Ростовчане могли хвалить или ругать чиновника, но избирали его три раза. В 2014, за полгода до окончания срока, он внезапно ушел в отставку. Выясняем, куда пропал и чем сейчас известен Михаил Чернышев.

ОТ ИНЖЕНЕРА ДО ГЛАВЫ ГОРОДА

Михаил Чернышев пришел в политику, можно сказать, из науки. Несколько лет он трудился инженером в ростовском НИИ радиосвязи. В середине 80-х Чернышов занялся партийной работой. В 1996 году выиграл выборы и стал первым избранным мэром города.

После отставки Михаил Чернышев стал замгубернатора. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Жители города по-разному оценивали работу Чернышева. С одной стороны, ему в укор ставили разбитые дороги и вечные проблемы ЖКХ. С другой — при нем открылся наконец Музыкальный театр, который строили почти 20 лет. Обновились, например, фасады зданий на Большой Садовой. Видно, плюсов оказалось больше, потому как Чернышева переизбирали в 2000, 2004 и 2010 годах.

Никто уже и не ожидал отставки мэра, но в 2014 году это случилось. За полгода до окончания срока он решил оставить должность по собственному желанию. Правда случилось это после разговора с губернатором, поэтому и возник вопрос — пойдет на повышение или уйдет из политики.

Мнения жителей по поводу работы Чернышева были разными. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

КАК ПЕРЕБРАЛСЯ В МОСКВУ

Уже через четыре дня выяснилось, что беседа была о повышении. Михаил Чернышев стал заместителем губернатора Ростовской области. Два года он занимался широким кругом вопросов — от жилищного хозяйства до международного сотрудничества. А уже через два года перебрался в Москву.

В 2016 году Чернышев стал депутатом Госдумы от Южного избирательного округа. Сейчас он числится инициатором нескольких известных законопроектов. Среди них, например, закон об увековечивании памяти бойцов, погибших во времена ВОВ. Поправки предполагают мораторий на строительство в тех участках, где были найдены останки бойцов.

ОТ 9 ДО 13 МИЛЛИОНОВ

Однако известен Михаил Чернышев не только законопроектами. Он становился самым богатым депутатом Госдумы от Ростовской области три раза — в 2016, 2017, 2020 годах. Так, за 2016 год он заработал 13,8 миллиона рублей.

В 2017 году его доход оказался меньше на 3,3 миллиона рублей и составил 9,9 миллиона рублей. Тем не менее заработок все равно оказался больше, чем у других представителей области.

В 2016 году бывший мэр стал депутатом Госдумы. Фото: Ольга ГОПАЛО

И вот, в 2020 году, имя бывшего мэра Ростова снова появляется в новостях. Он в третий раз становится самым богатым депутатом от Дона. Так, за прошлый год он заработал 13 миллионов рублей. Кроме того, в собственности Чернышева числятся несколько земельных участков, две квартиры и садовый дом. Автомобилист также владеет автомобилями «ГАЗ» и Porsche Cayenne.

К слову, всего в Госудуме Ростовскую область представляют 13 депутатов. Самый маленький доход у Михаила Щаблыкина — члена комитета по природным ресурсам, собственности и змельным отношениям. За год он заработал 5,2 миллиона рублей.

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