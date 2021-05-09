Танки в городе: Где в окрестностях Ростова посмотреть военную технику

Можно вживую рассмотреть самолеты, бронетранспортеры, броневые машины-амфибии. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

По всей стране отгремел парад Победы. Огромные танки, тяжелые бронетранспортеры пронеслись по главным улицам больших городов. Не успели из рассмотреть, а неутолимый интерес к военному делу остался? Можно почитать военную литературу, собрать несколько миниатюрных моделей, а лучше посетить военно-исторический комплекс и своими руками ощутить всю мощь военного машиностроения.

В окрестностях Ростова можно многое увидеть. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В ДВУХ ШАГАХ ОТ РОСТОВА

Самая близкая точка, где можно вживую рассмотреть самолеты, бронетранспортеры, броневые машины-амфибии, расположена в 20 километрах от Ростова - в Аксае. Комплекс находится в непосредственной близости к действующей воинской части, поэтому тут не редко можно встретить военных. Танки и другая техника расположены прямо под открытым небом, в самом центре заповедной зоны. Территория, и правда, необычная. Вокруг холмы, которые изрыты подземными ходами и бункерами. Два бункера можно посетить официально, остальные замуровали, чтобы люди в них не пропадали.

Посмотреть есть на что. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Все экспонаты можно пощупать и даже забраться внутрь боевых танков. Конечно, вид у броневиков усталый: в 90-е их почти не охраняли, поэтому "черные копатели" растаскивали военное имущество на металлолом. Сегодня комплекс приобретает туристические черты. После просмотра самолетов и тяжелых вооружений, можно устроить небольшой пикник, место и расположение вполне располагает к этому. Вокруг много зелени, дети смогут насладиться простором и вдоволь побегать, а взрослые - отдохнуть в тишине. Посетителей как правило, совсем не много, поэтому реально сделать красивые фото и без суеты прогуляться по окрестностям.

В окрестностях Ростова можно многое увидеть. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В НЕКЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ

Комплекс возвели на месте ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. С 2018 года территория площадью 14 гектаров активно застраивается и преобразуется.

Музейный комплекс поражает своими размерами, огромные монолитные памятники воинов, гигантская парковая зона отдыха, позволяют почувствовать себя частью великого места, где ковалась победа советского народа. Мемориал никогоо не оставит равнодушным. Военная техника, интерактивные выставки с применением VR-технологий дополняют общую картину тех лет.

Военная техника. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В ХУТОРЕ НЕДВИГОВКА

Этот военно-исторический комплекс появился относительно недавно, его создатели хотели сделать историческую память более живой и осязаемой, чтобы это были не просто "картинки" и "безликие экспонаты". Поэтому большинство техники в музее находится в рабочем состоянии, ее можно трогать, в танках можно сидеть и двигать башней.

На территории музея часто проводят масштабные реконструкции боев Великой Отечественной войны. Прийти может любой желающий, главное - заранее записаться в команду. Еще одна особенность в том, что в музее можно прокатиться верхом на настоящем танке, а еще пострелять из разных вооружений. История оживает в стенах этого музея. Также недалеко от Недвиговки находится древний город Танаис, поэтому можно совместить поездку и посетить сразу два исторических места.

Музей под открытым нембом. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

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