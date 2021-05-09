76 лет Великой Победе: Как прошел парад в Ростове-на-Дону

Как в Ростове встретили 9 Мая. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Парад, посвященный 76-летию Великой Победы, прошел в Ростове-на-Дону. В этом году 9 мая на Театральной площади собралось около трех тысяч военных.

На парад пустили только 2000 зрителей. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- Я сегодня встала утром, подбегает внучка и говорит: "Дождь идет - парада не будет, наверное". Удивила она меня! В сорок пятом году парад гремел и сейчас его проведут, а погода - это дело второстепенное, - поделилась ростовчанка Антонина Петровна.

Ветеранов ждали с замиранием сердца. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Уже к 10 утра музыка зазвучала на всю Театральную площадь, эхом отдавая повсюду. На балконах жилых домов по-соседству приютились любопытные жильцы: у них лучший вид на площадь.

9 Мая. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Дождливая погода и холодный ветер не остановили людей: многие, невзирая ни на что, пришли на парад.

Зрители. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Тысячи зрителей посетили торжественное шествие. Горожане поднимали высоко над головой символ 9 Мая - георгиевские ленточки, а также праздничные флажки.

Ветеранов привезли на автобусах. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Все было уже готово к торжественному открытию, ждали только их - героев-фронтовиков! И вот к трибунам подъехали автобусы, из которых начали выходить ветераны. Многие ринулись на встречу к ним, вручая майские букетики тюльпанов. Так встречали победителей.

Социальная дистанция была соблюдена. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Пожилых защитников начали усаживать на трибуны. Атмосфера повсюду была наполнена особым трепетом. Многие ветераны тепло встречали старых знакомых - тех, с кем не виделись с прошлого парада.

За несколько минут до парада. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Почетным гостям выдавали маски, а они начали делиться ими с другими. Даже пластиковыми дождевиками они накрывались по двое. Очень показательно делиться с ближним. Эту привычку с годами забыть невозможно. Впрочем, как и боль потерь, и радость Победы.

Ветераны делились масками. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

А тем временем полки строем зашагали по площади, радостные возгласы "Ура!" промчались над головой. Именно в такие моменты ощущается принадлежность к чему-то великому и особенному!

В параде приняли участие тысячи человек. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Когда пошли танки, задрожала земля. Тяжелые машины сменили комплексы залпового огня. Ветераны с интересом наблюдали за новым вооружением, некоторые подмечали особенности той или иной модели:

Звучат звуки гимна РФ. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

- Эх, нам бы такие маневренные самоходки, мы бы мигом до Варшавы дошли, - с восхищением произнес один из ветеранов.

Парад продолжила техника. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Завершили парад современные истребители "Миг".

Парадные коробки. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Из-за пандемии большинство массовых мероприятий пришлось отменить. А завершится праздник праздничным салютом. Его залпы можно будет услышать в 22:00.

Военная техника. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

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