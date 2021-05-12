Овощи на "взлетке": Как бывший аэропорт стал зоной торговли

Теперь по территории бывшего аэропорта можно сделать покупки. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Блеклое название "Аэропорт Ростов-на-Дону" возвышается над груженными фурами с овощами. Территория тут действительно огромная, она столько лет была скрыта от глаз обывателей, а сегодня по ней может не только побродить каждый желающий, но еще и продуктов купить.

ПОКУПАТЕЛЕЙ МАЛО

- Я помню, как мы сюда студентами летали из Батуми, - рассказывает Адлей, продавец картошки и морковки. - Хороший такой аэропорт был, но видимо его время уже ушло. Место тут на самом деле не очень для рынка, отсюда бы самолеты пускать, а не овощи на тележке катать. Люди пока не знают, что мы тут торгуем: покупателей мало.

Людей и вправду не много, визуально торговцев и прочих работников намного больше, чем посетителей. На въезде стоят парковщики, они организуют стоянку автомобилей, показывают направления к выезду.

Все прекрасно понимают, что данную площадку дали на время, перспективу развитие аэропорта, как нового рынка мало кто признает.

На территорию сейчас всего один въезд, все торговые точки находятся далеко от основной дороги. На проспекте Шолохова нет подходящего разворота для большегрузов. В случае большого количества посетителей, весь проспект встанет в пробку, причем в обе стороны.

- Если говорить о простых покупателях, на прежнем месте рынок был удобнее для них. Продавцам тоже было там уютнее: у каждого свое место, склад укомплектованный для хранения. А тут просто приехали, вытащили коробки и торгуем. Люди еще не все знают об этом месте, поэтому кого поймаем, с тем и торгуем, - рассказывает Махмуд.

Желающих торговать тоже не так много. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ?

Овощной рынок окончательно закрыли, на въезде стоят бетонные плиты, круглосуточно дежурит полиция. Скорее всего, торговцы туда уже не вернуться, это значит, что власти будут искать новое место для предпринимателей.

Сейчас прорабатывается несколько направлений для организации крупного рынка. Это площадка на выезде из Батайска, место в городе Аксае и территория рынка Темерник.

Но по мнению предпринимателей, все эти варианты не слишком подходят: они считают, что так далеко к ним никто не приедет и выручка упадет.

- Нас хотят за Батайск отправить, там предоставить место под торговлю. Это очень далеко, как туда будут добираться мелкие оптовики, я не представляю, - рассказывает Мельран.

Он рассказал, что у него, в основном, покупают зелень мелкие предприниматели, в том числе пенсионеры, которые затем перепродают товар в своих районах.

УГНЕТАЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

- Сейчас я встаю в 5 утра, чтобы к восьми успеть закупить продукцию на этом рынке возле аэропорта и отвезти ее на рынок в Аксае. А теперь представьте, рынок находится за Батайском, во сколько я должна встать, чтобы к восьми утра быть в Аксае? - печально рассуждает пенсионерка Валентина Петровна. - Даже если я встану в три часа утра, как я доберусь в Батайск, если общественный транспорт ходит с 6 часов, автомобиля личного у меня нет.

Пенсионерка считает, что таким образом на районных рынках, останутся лишь более крупные предприниматели, только они будут успевать привезти товар раньше всех остальных.

На местных рынках основной поток покупателей проходит с 8 до 11 часов. К этому времени на полках должен лежать свежий товар, иначе посетители уйдут к конкурентам. Уйдет конкуренция торговцы начнут задирать цены, люди все равно купят - выбора не будет.

Но даже при таком раскладе многие продавцы хотят получить окончательное место работы, а не торговать на чемоданах.

- Надеемся, что уже хоть возле Батайска место дадут, чтобы была стабильность. А пока и покупателей меньше, и выручка упала. Угнетает эта неопределенность. Носишься с этими огурцами, не знаешь как бы их продать, пока не испортились, - рассказывает Фархат.

Торговля пока не очень бойкая. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ОФИЦИАЛЬНО

Более тысячи торговых мест

С 30 апреля по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, на территории старого аэропорта города Ростова-на-Дону организована временная торговая площадка для оптовой реализации овощей и фруктов для предпринимателей, которые вели свою деятельность в Аксайском районе.

Новая площадка работает в формате постоянно действующей универсальной ярмарки. Территория в оперативном порядке оснащена необходимой инфраструктурой, осуществляется охрана площадки, обеспечено водоснабжение, организованы сбор и уборка отходов, оказываются санитарные услуги.

В праздничные дни организаторам и предпринимателям удалось в ускоренном порядке обеспечить работу постоянно действующей ярмарки, что помогло стабилизировать цены на плодоовощную продукцию.

На сегодняшний день на территории ярмарки предпринимателям предоставлено 1038 торговых мест.

По словам организаторов, это предприниматели не только с торговой площадки «Овощной», но и торговых комплексов «Атланта». В праздничные дни с торгующих не взымалась плата за въезд и размещение автотранспорта с плодоовощной продукцией. Как и планировалось, плату начали взимать плату с 12 мая. Тарифы, установленные до конца месяца, на 20% ниже применяемых ранее на рынке в Аксайском районе.

В ближайшее время планируется расширение торговой площади, спектра реализуемой продукции и формата реализации. Так, будет налажена реализация мясной продукции, организован ряд розничной торговли, чтобы жители города и области могли заехать в любой момент и приобрести необходимые товары в любом объеме.

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- Мы приехали 27 апреля не успели развернуть толком торговлю, как начался полицейский рейд. Уже который день тут сидим, людей совсем нет, продаж тоже. У нас морковка и капуста, сейчас жарко днем, овощи быстро портятся, - рассказывает предприниматель Вадим. - Попробуем отвезти товар в другое место, а то вообще прогорим. (подробности)