«Победила рак ради детей»: как после онкологии ростовчанка живет 32 года с ремиссией

Елена Вартановна победила страшную болезнь несколько лет назад. Фото: "Ассоциация онкологических пациентов" Здравствуй! "

Елена Вартановна – милая улыбчивая ухоженная дама. Глядя на нее, никогда не подумаешь, что ей 82 года. Елена Вартановна – мама двоих детей, бабушка двоих внучек и счастливая прабабушка. Но за свои годы она прошла через сильнейшие испытания. Даже сегодня, спустя 32 года, она плачет, вспоминая о прошлом.

"ВРАЧИ МЕНЯ БЕРЕГЛИ"

Счастье в семье ростовчан рухнуло внезапно. Елена узнала, что у нее онкология.

- Обнаружила я его благодаря внучке. Она была совсем крохой. В люльке плакала, приходилось носить на руках. Прижимая малышку к груди, я чувствовала боль. Решила провериться. Сделать это было не сложно, ведь я работала в больнице, - вспоминает с дрожью в голосе пенсионерка.

Мамограмма сразу показала характер боли – это была злокачественная опухоль.

- Я даже стадию не знала. В то время о раке вообще не было принято говорить даже вслух. Врачи меня берегли, не говорили, насколько все плохо, - вспоминает женщина.

С того момента жизнь Елены изменилась до неузнаваемости. Вместо стен родного дома – больничная палата. Постоянные «лучи» и «химия». А потом – операция. И снова – «лучи» и «химия».

Весь этот год, примерно столько длилось лечение, Екатерине помогала в борьбе ответственность за сына, дочь и внучку. А еще – муж. Он всегда был рядом.

- Я хотела видеть, как растет малышка, смотреть в глаза любимому и детям. Только они меня и держали. Благодаря близким, я победила болезнь, - продолжает ростовчанка.

НОВЫЙ УДАР

А потом – новый удар. Внезапно из-за сердечного приступа умирает муж.

- Как же я теперь буду без самого родного в мире человека? Как одна дам детям счастливое будущее?! – задавалась вопросом вдова.

К этой трагедии добавлялась мысль, что отсутствие раковых клеток еще не показатель того, что болезнь не вернется вновь. Те, кто победил онкологию, навсегда остаются в зоне риска. В любой момент, даже спустя годы, рак может вернуться вновь. Эти люди до конца жизни будут наблюдаться у врачей.

- В какой-то степени понимаешь, что живешь на пороховой бочке. У меня ремиссия уже 32 года. Помогают близкие. Ради них я стараюсь отгонять от себя тревожные мысли, - продолжает Елена Вартановна.

Елена Вартановна до сих пор вспоминает прошлое с ужасом. Фото: "Ассоциация онкологических пациентов" Здравствуй! "

ПЫТАЕТСЯ ПОМОЧЬ ДРУГИМ

Даже несмотря на опасения по поводу своего здоровья здоровья, женщина считает себя самым счастливым человеком.

- Каждый год с детьми и внуками я езжу на море. Этим летом собираемся в Крым. Я не чувствую, что мне 82 года. Ведь у меня всегда есть силы заниматься правнуком, - говорит Елена Вартановна.

А еще женщина печет чудесные пироги для родных, старается порадовать их по мере возможностей, а еще – пытается помочь другим онкобольным.

Так, роствочанка снялась в социальном видеоролике, цель которого призвать тех, кто сейчас борется с раком, не падать духом. Видео было снято на благотворительной основе

Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» руководитель ростовского регионального отделения ассоциации Наталья Гречушкина, идея снять такое видео возникла давно. Этот проект придумали и воплотили в жизнь члены Всероссийской общественной организации помощи пациентам "Ассоциация онкологических пациентов" Здравствуй! ".

- Людям, страдающим онко, очень важна не только медицинская помощь, но и моральная поддержка. Они должны знать, что рак – не приговор. И цель нашей ассоциации как раз и заключается в том, чтобы донести до больных, что надо бороться, - сказала Наталья Гречушкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Думал, что простыл, а оказался рак»: у 23-летнего ростовчанина диагностировали онкологию последней стадии

Гигантская опухоль в печени перечеркнула планы и мечты молодого красавца - спортсмена (подробнее)

«Мама, мы тебя вылечим!»: Многодетная мать заболела раком и стала участницей конкурса красоты

Несмотря на болезнь, ростовчанка находит в себе силы и на семью, и на творчество (подробнее)

«Никиты не стало с нами»: 23-летний ростовчанин скончался, проиграв в отчаянной борьбе с раком

Спортсмен Никита Кулешов несколько месяцев пытался победить онкологию, но накануне его сердце остановилось (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ:

118 дней борьбы за жизнь: Ростовские врачи спасли малышку, родившуюся с весом в 460 граммов

Таких детей в России можно пересчитать по пальцам одной руки (подробнее)