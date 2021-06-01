Новости Ростова-на-Дону на 1 июня 2021: задержаны подпольные производители оружия, взрывчатки и гранат

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 1 июня 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

В Ростовской области пресекли деятельность трех подпольных оружейных мастерских. Силовики изъяли 86 единиц огнестрельного оружия, патроны, гранаты и взрывные устройства. Уголовное дело возбудили в отношении 11 человек. По предварительным данным, это жители Батайска и Азова.

В июне в Ростове-на-Дону оборудуют 17 новых пешеходных переходов. Сити-менеджер Алексей Логвиненко назвал это «еще одним шагом в обеспечении безопасности дорожного движения». Ранее «КП» публиковала полный список адресов, где появятся переходы.

Напитки «Ростовского комбината шампанских вин» начали выпускать на ЗАО «Боска-Рус». Речь идет о трех марках Rachelle, «Ростовское» и «Ростовское золотое». Ростовский завод закрыли после того, как в Росси разрешили производить вино и шампанское только из отечественного виноматериала. Своих виноградников у РКШВ не было, а отечественный виноматериал оказался в дефиците. Сейчас помещения комбината сдаются в аренду.

Ростовчанка выиграла в лотерею 10 миллионов рублей. Победительницей стала Светлана Шульженко. Этот выигрыш стал самым крупным с 2011 года.

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