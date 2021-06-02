Новости Ростова-на-Дону на 2 июня 2021: двое водителей большегрузов сгорели заживо после ДТП

Пожар произошел после того, как большегрузы столкнулись. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 2 июня 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

Более 467 тысяч жителей области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства. Речь идет об объектах, которые планируют обновить в 2022 году. Лидером по числу голосов стал парк «Дружба», один из вариантов поддержали 54 тысячи человек. Всего на голосование было вынесено 93 общественные территории — окончательные результаты станут известны спустя еще несколько дней.

На трассе Егорлыкская — Сальск водители большегрузов MAN и «Камаз» сгорели заживо. По данным донской Госавтоинспекции, водитель MAN двигался на небезопасной скорости, в результате полуприцеп грузовика занесло. В результате автомобиль столкнулся с «Камазов», после чего произошел пожар. Водители скончались на месте.

Из Ростова 1 июля начнут ходить экскурсионные поезда в Абхазию. Состав будет делать три остановки — в Гаграх, Новом Афоне и Сухуми. В каждом из городов пассажиры смогут провести день.

В Ростове власти провели мониторинг цен на фрукты и овощи. Они проанализировали стоимость продуктов в магазинах, на рынках и на ярмарке на территории старого аэропорта. По словам чиновников, резкого повышения цен они не зафиксировали. Полный список «КП» публиковала здесь.

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