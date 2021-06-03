Новости Ростова-на-Дону на 3 июня 2021: предприниматели с аксайских рынков пришли к зданию правительства

Рассказываем, что случилось в Ростове и Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 3 июня 2021 — подборка от «КП». Собрали информацию о главных событиях города и области.

Несколько предпринимателей с аксайских рынков пришли к зданию донского правительства. На людях были майки с надписью «Народ выбирает «Атлант». Люди решили еще раз привлечь внимание к ситуации с закрытием торговых точек. Напомним, ранее в департаменте потребрынка сообщили, что совет по инвестициям рассмотрит два проекта новых торговых комплексов.

Генеральным директором «Ростовводоканала» стал Сергей Кабанов. Ранее он занимал в организации должности директора департамента подключений и замгенерального директора.

В Таганроге планируют объединить Пушкинскую и Чеховскую набережные. В эту прогулочную зону войдет и часть «Солнечного» пляжа. Власти рассчитывают привлечь с помощью этого решения больше туристов.

Депутат гордумы Лидия Новосельцева назвала фейком информацию о том, что ее лишили ученой степени. В сети сообщалось, что в работе кандидата экономических наук обнаружили плагиат. Сама же депутат пояснила, что лишить степени ее может Высшая аттестационная комиссия, которая такой вопрос еще не рассматривала.

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