Новости Ростова-на-Дону на 5 июня 2021: в ковидном моногоспитале вдвое сократили число коек

Ростовская областная больница возвращается к привычному режиму работы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новости Ростова-на-Дону на 5 июня 2021 — подборка от «КП». Собрали информация о главных событиях города и области.

Вдовое сократили коечный фонд в ковидном моногоспитале Ростовской областной больницы. Как сообщили в правительстве, учреждение постепенно восстанавливает обычный порядок оказания медицинской помощи. Сейчас для пациентов доступно 100 ковидных коек.

Генеральным директором «Ростовской транспортной компании» стал Вадим Шкабарня. Ранее он работал в управлении экономической безопасности ГУ МВД по Ростовской области. Ранее РТК возглавлял Александр Рюмшин — он уволился в апреле.

До конца года Таганрог получит 10 новых трамваев. Для этого инвестбанк ВЭБ.РФ предоставит компании «Синара-Транспортные машины» кредит в размере 3,6 миллиарда рублей.

В Левенцовке планируют построить два детских сада, четыре дороги и поликлинику. По данным администрации, дошкольные учреждения появятся в шестом микрорайоне. Дороги обустроят на Еляна, Жданова, Ткачева и Еременко. Поликлинику построят в границах Еременко, Еляна, Ткачева, Солженицына.

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