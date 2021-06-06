Новости в Ростове-на-Дону на 6 июня 2021: заключенный ИВС напал на полицейских

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Фото: Тимур ХАНОВ

Новости Ростова-на-Дону на 6 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Проспект Шолохова планируют отремонтировать за 120,1 миллиона рублей. Подрядчик должен привести в порядок участок от проспекта Театрального до путепровода через железнодорожные пути на Шолохова.

Донские власти готовы взять инфраструктурный кредит на строительство Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он не уточнил, какую сумму может составить кредит. Напомним, Ростовское кольцо — кольцевая дорога вокруг донской столицы.

В Новочеркасске неизвестные похитили 89 светильников в парке Электровозостроителей. По данным администрации, кражи периодически случаются здесь с января. Общая сумма ущерба достигла 500 тысяч рублей.

В ИВС Зимовниковского района подозреваемый в преступлении избил двух полицейских. Мужчина содержался в изоляторе по подозрению в преступлении «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он набросился на правоохранителей, когда те вывели его из камеры на допрос. В отношении нападавшего возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».