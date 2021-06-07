Новости Ростова-на-Дону на 7 июня 2021: мужчина обстрелял стаю собак во дворе многоэтажки

Догхантера задержали. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Новости Ростова-на-Дону на 7 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

В микрорайоне Суворовском ростовчанин обстрелял бездомных собак из пневматического пистолета. Мужчина ранил троих псов, один из них скончался. Догхантера уже задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него могут возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Депутатом областного Заксобрания стала 64-летняя пенсионерка Елена Бышевская. Она состоит в партии «Коммунисты России». Женщина заменила место Вахтанга Козаева, который был досрочно лишен мандата.

В Ростовской области может появится частный космодром. Как сообщил ТАСС, предприниматель Олег Мансуров, его компания собираются заниматься передачей и анализом больших объемов данных с помощью космической инфраструктуры. Кроме донского края в качестве места для строительства рассматриваются еще два региона.

Департамент транспорта опубликовал новые данные общественного транспорта в Ростове. Так, за месяц перевозчики допустили 2 608 нарушений. Более 2,5 тысячи из них — нарушение водителями расписания. Кроме того, компании не выпускали на линию нужно число единиц транспорта.

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