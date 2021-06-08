Новости Ростова-на-Дону на 8 июня 2021: новый рынок появится в течение месяца в Западном районе

Рынок появится на проспекте Стачки. Фото: Александр РОГОЗА

Новости Ростова-на-Дону на 8 июня 2021 — подборка от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

В Ростове в течение месяца обустроят новый рынок. Торговый объект площадью 4,7 гектара на проспекте Стачки. Как рассказал глава управления торговли Константин Тихонов, рынок будет рассчитан на 1000 мест.

Определен подрядчик для строительства детского хирургического центра онкологии и гематологии. Работы выполнит «Южная строительная компания». Подрядчик получит из бюджета 7,25 миллиарда рублей.

В апреле Ростовская область стала лидером в ЮФО по числу смертей зараженных коронавирусом. По данным Росстата, в апреле скончались 589 заболевших жителей. Вторым по этому показателю оказался Краснодарский край. В тот же месяц здесь жертвами коронавируса стали 452 человека.

В школу № 75 в Суворовском районе набрали 19 первых классов. В каждом из них будет учиться около 40 человек, всего — 760 детей. Школа, построенная в 2019 году, была рассчитана на 1 340 учеников. При этом местный застройщик обещает построить несколько школ в период с 2022 по 2027 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Стачки в течение месяца планируют обустроить новый рынок

Речь идет о территории площадью 4,7 га. Эту площадку будут приводить в соответствие всем нормам. (Подробности)

Родители в шоке: в ростовскую школу на Суворовском набрали 19 первых классов

Учебное заведение рассчитано на 1300 детей, а по факту там будет почти 4000. (Подробности)