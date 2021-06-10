Новости Ростова-на-Дону на 10 июня 2021: пилот пострадал при посадке самолета, мужчина устроил стрельбу в центре

Подозреваемого ищут полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новости Ростова-на-Дону на 10 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

Ленинский районный суд продлил арест Эдуарду и Вадиму Бабаевым. Эдуард Бабаев останется под стражей до 11 августа, Вадим Бабаев — до 10 августа. Уголовные дела заведены по нескольким статьям: «Мошенничество», «Незаконное предпринимательство», «Легализация денежных средств».

Неизвестный расстрелял автомобиль на улице Пушкинской. По предварительным данным, у него произошел конфликт с другими мужчинами. В ходе ссоры он начал стрелять в автомобиль оппонента. В результате происшествия пострадал один человек, его доставили в больницу. Самого подозреваемого разыскивает полиция.

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Уютный. В результате происшествия пострадал пилот воздушного судна. Его доставили в Пролетарскую районную больницу.

Сроки капремонта поликлинического отделения больницы № 1 могут перенести. Дело в том, что на работы выделили 325,9 миллиона рублей. Министерство строительства предельную сумму на уровне 197,8 миллиона рублей. При этом согласно уже разработанной проектной документации, стоимость капремонта оценили в 547 миллионов рублей. ПСД планируют скорректировать.

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