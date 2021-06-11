Новости Ростова-на-Дону на 11 июня 2021: повышения налога на имущество ожидают в области

Рассказываем, что случилось в городе и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 11 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех событиях города и области.

В 2022 году в Ростовской области проведут кадастровую оценку земельных участков. В 2023 — дадут оценку недвижимости. Речь идет о любых постройках, в том числе парковочных местах. Эксперты считают, что перерасчет отразится на размере имущественных налогов. При этом, как рассказали в администрации, кадастровую оценку можно оспорить.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ростовского инспектора ДПС. Его подозревают в получении взятки в размере 20 тысяч. По версии следствия, ему передал деньги водитель, которого остановили за управление автомобилем в состоянии опьянения. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для экс-полицейского.

В Ростовской области смягчили коронавирусные ограничения. Залы в театрах, кинозалах, музеях, филармония разрешили заполнять на 75%. Возобновится продажа билетов на выставки и кинотеатры в кассах.

В районе Гребного канала, на территории школы №5, установили скульптуру девушки с веслом. Ростовчане не оценили статую и уже раскритиковали ее в соцсетях.

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