Сколько продлятся ливни в Ростове-на-Дону, рассказали донские синоптики

Солнечные дни вернутся нескоро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики сообщили, сколько продлятся ливни в Ростове-на-Дону. Замначальника ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко рассказала «КП - Ростов-на-Дону», когда закончится непогода в городе.

По словам специалиста, последний будний день также будет пасмурным. В пятницу, 18 июня, в Ростове-на-Дону снова прогнозируют ливни. Зато выходные порадуют ростовчан.

— Дожди сохранятся до субботы. 19 и 20 июня серьезных осадков уже не прогнозируется, — прокомментировала Виктория Антоненко.

Она отметила, что пока нельзя дать точный прогноз на следующую неделю. Скорее всего, в город придет потепление, однако нельзя исключать и небольших осадков.

Напомним, утром 17 июня в Ростове-на-Дону прошел сильный ливень. В итоге многие участки города ушли под воду. Так, по словам очевидцев, проспект Буденновский «превратился в горную реку». В районе Привокзальной площади автомобили погрузились в воду по колеса, а на улице Ленина оказалась затоплена многоэтажка. Последствия непогоды устраняли сотрудники МЧС.

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