Новости Ростова-на-Донгу на 19 июня 2021: в центре города водитель сбил двух подростков и скрылся

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 19 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

С 21 июня начнет курсировать электричка с маршрутом «Таганрог — Ростов». Поезд будет отправляться из Таганрога в 7.18. По пути следования электричка будет делать следующие остановки: Таганрог-Пассажирский, Танаис, Хапры, Ростов-Западный, 1337 км, Темерник.

На Театральном проспекте водитель сбил двух подростков. Девушки 16 и 17 лет переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на них наехал «ВАЗ-2109». Автомобилист не стал вызывать скорую помощь и дожидаться полиции, а просто скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Еще одно ДТП произошло 18 июня на трассе Константиновск — Тацинка. Грузовик МАН выехал на встречную полосу и врезался в КаМАЗ. В этот момент в МАН влетел Hyundai Accent. В результате пострадали водители большегрузов и пассажир легковушки.

В городских пабликах Ростова появилась новая тема для обсуждения. По соцсетям разлетелись фотографии парня, который пришел в батайский военкомат в юбке и чулках. Сам же герой публикаций рассказал «КП», что является трансгендерной девушкой.

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