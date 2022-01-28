«Чиновники даже не показались на пороге!»: родные рассказали о похоронах растерзанного собаками жителя Астраханской области

Свора диких собак загрызла жителя Астраханской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Астрахани простились с 58-летним мужчиной, которого в пригороде по пути на работу растерзала стая собак. Похороны прошли в четверг, 27 января.

"ЕМУ ПРОСТО НЕ ОСТАВИЛИ ШАНСОВ"

Николай Владимирович - единственный кормилец в семье (58-летний мужчина жил с женой и ее лежачей матерью, - прим. авт.), стал жертвой своры агрессивных псов. Стая собак напала на мужчину, когда тот шел на работу. По словам жены, астраханец трудился слесарем, ремонтировал лодки и катера.

Последний отрезок пути Николай обычно преодолевал с другими рабочими частного предприятия.

- Они собирались втроем перед работой, чтобы не по одному идти, потому что нападения уже были. То одна собака огромная на него прыгала, то другие, когда шел один, - рассказала вдова Марина корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону». - Я была раз в тех краях и видела, что на пути бегают три стаи огромных собак — всего их, наверное, под 50 было.

Мужчине удавалось отпугнуть дворняг и добраться до работы. Но, как оказалось, не в этот раз. По предварительным данным, он умер от потери крови (экспертизы еще проводятся, - прим. авт.). Свора голодных псов буквально не оставила на мужчине ни одного живого места.

Николай сам даже брал собаку с улицы на воспитание, но погиб от дикой стаи псов. Фото: друзья семьи погибшего

"ГОВОРЯТ, ОН САМ ИХ СПРОВОЦИРОВАЛ"

По словам родственницы, Николая хоронили в закрытом гробу на городском кладбище в Астрахани. При этом, говорит женщина, никто из администрации района за эти дни (ЧП произошло 26 января, - прим. авт.) с семьей погибшего так и не связался, чтобы выразить соболезнования.

- Чиновники даже не показались на пороге! - сетует она. - Еще говорят, что, мол, он сам собак спровоцировал! Обидно это. Коля был очень спокойным и не скандальным человеком. Когда-то он и сам взял собачку с улицы - шел с работы, а она к нему привязалась - пришлось, говорил, домой забрать. Воспитывал ее.

Не помогли в администрации и рублем. Оплатить похороны помог руководитель предприятия, на котором трудился растерзанный собаками Николай. В планах у родных - подать в суд на чиновников. Вот только цель – вовсе не материальная выгода.

Мужчине и раньше приходилось отбиваться от нападения собак в том месте, где пролегал путь на работу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

"ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ"

- Будем судиться с ними, только от них никаких денег не надо. Просто те, кто отвечает за отлов безнадзорных животных, должны понести наказание, - сказала собеседница.

Напомним, по факту произошедшего Следственный Комитет по Астраханской области возбудил дело по статье "Халатность". Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы. Назначены экспертизы. Теперь во всех обстоятельствах этого дела предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

"Комсомолка" приносит свои самые искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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