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Происшествия15 февраля 2022 5:30

В Ростове неизвестный сообщил о минировании восьми школ

Все учебные заведения находятся в центре города
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Школы находятся в центре города

Школы находятся в центре города

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростове сообщили о заминировании восьми школ. Все учебные заведения располагаются в центре города.

Около шести утра на электронную почту директора школы № 4, расположенной в переулке Крепостном, 139, пришло письмо о возможном заминировании. Чуть позже подобное сообщение поступило и на электронку школы № 49, находящейся на улице Максима Горького 108.

Примерно в половину седьмого сообщения получил директора лицея № 11 на улице Верхненольная, 8 и второго корпуса этого же учебного заведения на улице Подвойского, 43.

Ближе к семи утра уже были "заминированы" школа № 53 на улице Малюгиной 212/96, школа № 47 на улице Максима Горького, 166, школа № 64 на Некрасовской, 22 и лицей № 56 на улице Ларина, 24.

По факту произошедшего проводится проверка: правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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В Ростове неизвестные сообщили о минировании нескольких школ.

По предварительным данным, речь идет о семи учебных заведениях. На месте работают оперативные службы. Детей и педагогов эвакуировали.

ЧППроисшествия: ЧП