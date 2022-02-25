О попадании украинского снаряда на военный аэродром Ростовской области рассказали местные жители

Снаряд из Украины попал на военный аэродром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Миллерово, утром, 25 февраля, на территорию военного аэродрома упал снаряд, предварительно выпущенный из Точки-У, сообщил источник издания корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». Местные жители рассказали, что услышали звук, похожий на взрыв, рано утром.

Так, по словам многодетной матери, ребята собирались в школу.

- И тут раздался грохот. Дети, кстати, не испугались, продолжили спокойно одеваться, - сообщила женщина «Комсомолке».

Собеседница при этом отметила, что живет примерно в десяти километрах от аэродрома.

- В семь утра примерно что-то бахнуло в районе аэродрома. Мой дом около железной дороги, думала вначале на ней что-то случилось, - добавила другая жительница приграничного города.

Также женщина сказала, что ее дом находится примерно в пяти километрах от военного объекта.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области снаряд из Украины разрушил пограничный пункт пропуска. ЧП произошло в понедельник, 21 февраля.

- Снаряд полностью уничтожил пограничный пункт пропуска, расположенный в 150-метрах от российско-украинской границы, - сообщил собеседник издания.

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