Сотни школ и детских садов Ростовской области готовы принять детей из Донбасса

В Ростовской области 172 школы и 83 детских сада примут детей из ДНР и ЛНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 172 местных школы и 83 детских сада примут детей из ЛНР и ДНР. Об этом сообщил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

Он также отметил, что на данный момент за парты вновь сели уже 525 школьников. Еще более 1800 учащихся приступят к учебе с понедельника. Они уже получили необходимые справки и принадлежности, нужные для учебы. На данный момент в учебные заведения зачислены 100% из изъявивших желание.

- Часть школьников и их родители, которые прибыли на территорию Ростовской области сейчас планируют движение дальше. Сейчас они определяются с тем, куда будут двигаться дальше. Кроме того, осуществляется движение и внутри региона, некоторые из прибывших меняют свое место дислокации, переезжают из одного района в другой, поэтому количество желающих поступить в школы и детские сады постоянно меняется, - отметил Андрей Фатеев.

В школах будет немного скорректирована программа. Хотя на 90% стандарты обучения в ЛНР и ДНР совпадают с российскими. Для новых учащихся подберут наставников из числа студентов педагогического института и уже работающих педагогов. Школьникам будут доступны консультации с учителями для более быстрой адаптации.

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На следующей неделе в школы отправятся еще 1 823 ребенка.