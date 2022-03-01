Как шахтеров доставали из-под завалов, показали на видео спасатели МЧС Ростовской области

Здоровью горняков ничего не угрожает. Фото: пресс-службе МЧС по РО

В Ростовской области во вторник, 1 марта, произошло то, чего так долго ждали. Там из под завалов извлекли трех шахтеров, которые оказались на глубине 800 метров в шахте «Обуховская».

Горняк, несмотря на выматывающую усталость, счастлив, что жив. Фото: пресс-службе МЧС по РО

Спасательную операцию сотрудники МЧС вели и днями, и ночами.

Все это время шахтерам, оказавшимся в подземной ловушке на приличной глубине, через вентиляционную шахту передавали еду, воду и кислород. А температуру в подземной ловушке поддерживали до + 26 градусов.

На поверхность мужчин несли на носилках. Фото: пресс-службе МЧС по РО

Чтобы вытащить на поверхность горняков, спасатели более 60 метров продвигались по обходному пути. При этом путь по землей приходилось расчищать вручную - с помощью отбойных молотков и лопат.

О горняках, вызволенных из ловушки, сразу позаботились медики. Фото: пресс-службе МЧС по РО

- Одновременно в узком тоннеле работали до двух десятков человек: одни - разбивали породу, другие - выносили уголь, - рассказали о специфике операции в пресс-службе Главного Управления МЧС по Ростовской области.

Мужчин сразу передали врачам скорой. Фото: пресс-службе МЧС по РО

В итоге, спасение горняков на шахте Обуховская завершилась успешно. Целыми и невредимыми мужчин, младшему из которых 30 лет, а старшему - 38, достали на поверхность. В настоящее время их обследуют медики.

- Их жизни ничего не угрожает, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Поэтому скорее всего сегодняшний вечер мужчины проведут не под землей, а со своими семьями, - в тепле и уюте.

Спасатели работали круглосуточно. Фото: пресс-службе МЧС по РО

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