«Лучше убейте меня»: подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске рассказал, почему это сделал

Заседание прошло в Ленинском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в Ленинском районном суде 18 июля избрали меру пресечения в отношении подозреваемого в расстреле семьи в Новошахтинске. Местного жителя подозревают в том, что 15 июля убил троих взрослых и двухлетнего мальчика, а также ранил четырехлетнюю девочку.

Тела 37-летнего мужчины, 26-летней и 24-летней женщин и ребенка были обнаружены в одной из квартир города. У всех погибших были обнаружены огнестрельные ранения. Еще одна девочка получила ранение в шею, но осталась жива — ее доставили в больницу.

Место, где произошло преступление. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Предполагаемый убийца сбежал, но правоохранителям удалось его задержать. По данным областного управления следственного комитета, им оказался 36-летний местный житель. Во время обыска у него в доме изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к преступлению. На допросе он сказал, мотивом его нападения стали неприязненные отношения с 37-летним погибшим.

В отношении задержанного возбудили дело по статьям «Убийство двух и более лиц, малолетнего и иного лица», «Покушение на убийство малолетнего и иного лица». Прокурор ходатайствовал на заключении задержанного под стражу.

В ходе заседания обвиняемый рассказал, что принимает наркотики уже шесть лет. Преступление, по его словам, он совершил в состоянии наркотического опьянения. Мужчина признал вину и раскаялся.

— Очень сожалею. Я не знаю, как вернуть жизнь назад. Лучше убейте меня, — сообщил он.

Суд заключил обвиняемого под стражу. Житель Новошахтинска арестован на два месяца.

Напомним, 24-летняя и 26-летняя жительницы квартиры были сестрами. Старшая сестра была женой 37-летнего убитого и мамой застреленного мальчика и раненой девочки. Источник «КП-Ростов-на-Дону» сообщал, что преступление могло произойти на почве ревности. По предварительным данным, подозреваемый имел романтические отношения с одной из сестер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боялись человека с ружьем и преследовали на машинах: что известно о подозреваемом в расстреле пяти человек в Новошахтинске

Что говорят о задержанном в Новошахтинске, которого подозревают в расстреле семьи из пяти человек. (Подробности)

«Моя жизнь. Люблю»: Жители Новошахтинска рассказали о семье, расстрелянной в квартире в Ростовской области

Что известно о семье из пяти человек, расстрелянной в Новошахтинске (Подробности)

Четырехлетняя девочка, чью семью расстреляли в упор в Ростовской области, все еще в крайне тяжелом состоянии

Врачи не делают никаких прогнозов по поводу того, выживет ребенок или нет. (Подробности)