"Старшего сына в доме не было": В день расстрела семьи из пяти человек в Новошахтинске жертв могло быть больше

Убитых нашли в квартире в старом доме в районе Новая Соколовка. Фото: СУ СК по Ростовской области
История, произошедшая в Новошахтинске Ростовской области, повергла в шок всю страну. 15 июля там была расстреляна семья из пяти человек: на месте погибли муж и жена 37 и 26 лет, их двухлетний сынишка, и 24-летняя сестра супруги, а четырехлетнюю сестричку малыша чудом удалось спасти.
ДЯДЯ ПРИШЕЛ ВОВРЕМЯ
Как выяснили в «КП — Ростов-на-Дону» у погибшей пары был еще один ребенок. Что теперь будет с двумя детьми, узнали у родственников.
Страшная трагедия в Новошахтинске, унесшая жизни сразу четырех человек, оставила сиротами двух детей. С первого дня было известно, что в районе Новая Соколовка была расстреляна семья, и выжила лишь одна девочка.
Друзья семьи объяснили, что ее удалось спасти только благодаря тому, что вскоре после происшествия в квартиру за инструментом зашел старший брат главы семейства — у них была своя стройбригада. Он вовремя вызывал медиков, и девочку забрали в больницу, позже ее перевезли в областной центр. Сейчас четырехлетняя малышка находится под наблюдением врачей в Ростове.
В момент трагедии старший сын был в гостях. Фото: СУ СК по Ростовской области
Как оказалось, на этом свете девочка осталась не одна. У нее есть старший восьмилетний брат. Как рассказали друзья семьи, в тот день мальчик был в гостях у дедушки, отца мамы и тети, и таким образом спасся.
- Я был в опеке и получил опекунство над обоими детьми, - рассказал Виктор, старший брат погибшего.
ДАТА ПОХОРОН ЕЩЕ НЕИЗВЕСТНА
В каком состоянии сейчас девочка, родственник пока не знает. Поэтому еще точно не известно, требуется ли ей помощь людей.
- В больнице ответили, что информацию мне смогут озвучить, когда я привезу подтверждающие документы, что имею право знать, - добавил мужчина. - Но пока выехать в Ростов не могу. Нахожусь в морге, организую похороны.
Виктор уточнил, что точную дату похорон назвать еще не может. Вероятно, пока тела родных исследуют криминалисты. Тем временем в городе идут сборы на похороны семьи. Деньги все неравнодушные посылают Виктору.
Напомним, 15 июля, когда стало известно о расстреле семьи, в Новошахтинске объявили план-перехват, поскольку подозреваемый имел водительские права и мог покинуть город. Его поймали в четыре утра следующего дня. Во время избрания меры пресечения мужчина признал свою вину и сказал, что находился в наркотическом опьянении. Решением суда на время следствия его поместили под стражу на два месяца.
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