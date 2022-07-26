Громкие ДТП в Ростовской области за сутки: 12-летний мальчик упал со скутера и оказался в коме

Утром в понедельник в аварии на Стачки пострадала 27-летняя женщина. Фото: УГИБДД по Ростовской области

По данным на утро 26 июля за истекшие сутки на дорогах Ростовской области произошло четыре аварии с пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по региону. Рассказываем об авариях и последствиях.

В восьмом часу утра 25 июля в Ростове, на проспекте Стачки, 28-летний водитель за рулем «Лады Приоры» при повороте налево, столкнулся со встречным «Хенде Солярис», которым управлял 21-летний водитель. В ДТП пострадала 27-летняя пассажирка «Соляриса».

Около 11 утра в Таганроге случилось ДТП с перевертышем. 64-летний водитель Toyota Rav 4 при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречной машиной «Лада Ларгус», которую вел 24-летний водитель. От удара «Лада» опрокинулась, и парень за рулем пострадал.

ДТП с несовершеннолетним скутеристом в Новошахтинске. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Водитель решил поиграть в догонялки с автоинспекторами Волгодонска и теперь ответит по всей строгости закона. Дело было на въезде в Цимлянск: «Нива» по требованию сотрудников ГИБДД не остановилась, а водитель, наоборот, прибавил газу и пытался скрыться. Спустя несколько минут погони полицейские нашли «Ниву», брошенную на транспортном кольце на подъезде к Цимлянску. Машину забрали на спецстоянку и вычислили владельца — 49-летнего мужчину. Когда на него удалось выйти, он признался, что не остановился по требованию госавтоинспектора из-за того, что не оформил полис ОСАГО.

В хуторе Старая Станица Каменского района 12-летний подросток катался по грунтовой дороге в поле. Мальчик в силу возраста прав на управление транспортом не имел. По предварительным данным, ребенок не справился с управлением, выехал на левую обочину и опрокинулся. В результате подростка с тяжелой травмой головы доставили в больницу и находится в коме. Как рассказали в ГИБДД, ссылаясь на родителей мальчика, они якобы сами разрешили ему взять скутер, ребенок ехал без шлема.

В девять вечера в Новошахтинске случилась еще одна авария с подростком на скутере. На проспекте Ленина 27-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным данным, поворачивая на дороге налево, не предоставил преимущество в движении 15-летнему водителю скутера без прав на управление транспортом и врезался в него. В результате ДТП подросток с травмами попал в больницу, но тяжелых последствий удалось избежать — мальчик был в шлеме.

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