Что произошло после матча «Ахмат» - «Ростов» 29 сентября 2022

Что произошло после матча «Ахмат» - «Ростов». Фото: ФК "Ростов".

ФК «Ростов» 29 сентября уступил ФК «Ахмат» в игре третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча в Грозном завершилась со счетом 3:1. Рассказываем, как выглядело противостояние соперников и что произошло после матча «Ахмат» - «Ростов».

ХОД ИГРЫ

Игра выдалась довольно напряженной. К концу первого тайма хозяева поля чуть не остались в меньшинстве из-за жесткого подката Антона Швец. Но футболистам "Ахмата" повезло, судья показал лишь желтую карточку. Четыре голевых момента создал "Ахмат" в первой половине игры, в то время, как "Ростову" смог создать только один. Но счет к концу тайма так и остался не открытым.

Во втором тайме игра стала еще более ожесточенной. Счет удалось открыть ростовчанам. Роман Тугарев успешно пробил пенальти и отправил мяч в ворота соперника на 59 минуте матча. Но уже на 72 минуте игры судья назначил пенальти в ворота "Ростова". Иван Олейников успешно реализовал одиннадцатиметровый - мяч угодил под самую штангу. Сергей Песьяков мог достать его, но немного не дотянулся. Позже Олейников оформил дубль. А уже под самый конец тайма точку в игре своим голом поставил игрок "Ахмата" Мохамед Конате.

Матч закончился со счетом 3:1 в пользу грозненского футбольного клуба. Это первое поражение желто-синих в нынешнем сезоне.

ЧТО ГОВОРЯТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Фанаты не стали ругать команду, как это обычно бывало после поражений, вместо этого они написали множество добрых слов под постом с финальным счетом. Болельщики посчитали, что в проигрыше "Ростова" виновата не столько команда, сколько некомпетентный, по их мнению, судья. Ростовчане уверены, что он не давал заслуженные желтые и красные карточки игрокам, а также не должен был назначать пенальти в ворота желто-синих..

"Спасибо за игру! Без поражений не бывает побед", - успокоил футболистов своим комментарием один из фанатов.

"За 12 игр без поражений, это хорошая пощечина, чтоб собраться перед чемпионатом", - дал наставление еще один болельщик.

"Пенальти нам поставили легендарный... Как такие можно ставить? Прохин отобрал мяч и поставил корпус игроку "Ахмата" и судья там углядел нарушение?", - высказал свое возмущение поклонник желто-синих.

ЧТО ДУМАЕТ ТРЕНЕР?

Наставник желто-синих отметил, много как получалось, так и не получалось. Валерий Карпин заявил, что руководство и команда остались недовольны результатом. Состав на поле был выпущен экспериментальный и это ожидаемых плодов не принесло.

- Не знаю, кто из основных людей играл в Грозном. У нас два-три человека играли, а в Грозном все играли, - прокомментировал игру Валерий Карпин.

Главный тренер донского клуба подытожил свое выступление перед журналистами, сказав, что раз команда проиграла, значит эксперимент не удался.

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