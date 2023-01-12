В Ростовской области осудили продавщицу, которая родила ребенка в туалете и утопила в баке

Происшествие случилось возле торговых павильонов. Фото: управление СКР по Ростовской области.

В Ростовской области вынесли приговор 36-летней женщине, которая утопила своего новорожденного ребенка в туалетной кабинке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов донского региона.

ОСТАВИЛА МЛАДЕНЦА В БАКЕ ТУАЛЕТА

Эта история произошла в сентябре 2022 года. Обвиняемая изначально не хотела ребенка и боялась признаться в беременности своему сожителю. Чтобы скрыть округлившийся живот, женщина носила широкие платья и сарафаны. Ни домочадцы, ни коллеги не догадывались о ее положении.

Схватки застали беременную прямо на работе. Однако вместо того, чтобы обратиться в больницу, ростовчанка зашла в уличный биотуалет и родила самостоятельно. На свет появился живой, но недоношенный малыш.

Новоиспеченная мать неаккуратно держала ребенка, и в какой-то момент он упал в бак для отходов, заполненный жидкостью. Это было смертельно опасно, но мать просто ушла и вернулась к работе за прилавком.

— Мать все понимала, но просто вышла из кабинки, оставив новорожденного, - говорится в материалах следствия.

В итоге маленькая жизнь оборвалась. Вода с частичками целлюлозы попала в дыхательные пути, и новорожденный задохнулся.

МАТЬ В ИТОГЕ РАСКАЯЛАСЬ

В отношении ростовчанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Известно, что сразу после задержания она во всем призналась следователям. На слушаниях подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась.

Женщине грозило до пяти лет лишения свободы, но вердикт суда оказался мягче.

— Суд обратил внимание на отсутствие отягчающих обстоятельств, горе-мать получила 2 года колонии-поселения. Теперь она должна за счет государства приехать к месту заключения, - рассказали в пресс-службе судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-начальника колонии Константиновска осудят за изготовление оружия и превышение полномочий

Задержанному предъявили обвинение по трем уголовным статьям (подробности)