В Ростове ищут новый дом собакам семьи, погибшей в авиакатастрофе в Непале

Фото: соцсети, Андрей Абрамов.

В Ростове ищут хозяев собакам Виктории и Виктора Алтуниных. Супруги погибли в результате авиакатастрофы в Непале 15 января. Как оказалось, у ростовчан остались четыре собаки — новый дом им ищут соседи семьи.

По словам соседки Алтуниных Натальи, сейчас за собаками приглядывают родители Виктории. Однако пожилым людям, пережившим такое горе, тяжело ухаживать за питомцами или искать им других хозяев. Помочь решили знакомые Виктора и Виктории, которые жили поблизости.

Новый дом нужен хаски и четырем дворнягам. Фото предоставлено собеседником издания.

в любви и заботе нуждаются три беспородных пса и одна породистая девочка — хаски. Все собаки воспитанные и ухоженные, хаски — стерилизована.

— Если кто-то хочет себе друга или может помочь с пристроем, просим связаться. Организуем встречу с будущим другом, — говорит Наталья.

Сейчас за собаками присматривают родители Виктории. Фото предоставлено собеседником издания.

Напомним, самолет ATR 72 выполнял рейс из Катманду в Покхару и при заходе на посадку потерпел крушение. 72 человека, которые находились на его борту, погибли. Среди пассажиров авиалайнера оказалось четверо россиян, трое из них — ростовчане.

Соседи решили помочь родным погибших найти хозяев для питомцев. Фото предоставлено собеседником издания.

Позже выяснилось, что жертвой авиакатастрофы стала ростовская преподаватель и журналист Виктория Алтунина. Знакомые и друзья говорят, что Виктория была очень добрым и компанейским человеком, но при этом — сильным и волевым. Девушка приехала в Ростов из области и построила здесь карьеру.

Вместе с Викторией погибли ее муж — предприниматель Виктор — и его троюродный брат. Втроем они много путешествовали по Индии, а в январе приехали в столицу Непала Катманду.

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