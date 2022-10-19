Качают права, падают с полок и пьют «беленькую»: ростовская проводница рассказала о тяготах работы

Перед каждой поездкой проводники должны принять вагон и проверить, все ли на месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчанка вот уже пять лет трудится проводницей на поездах дальнего следования. Девушка откровенно рассказала, как временное закрытие аэропорта "Платов" повлияло на работу железнодорожного транспорта, а также почему сотрудники обязаны улыбаться всегда, соблюдать дресс-код и почему продают сувенирку.

"Я БУДУ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ!"

- Еще лет с 10 просто обожала ездить с родителями в поездах, - начала свой рассказ Мария, - тогда казалось, что нет ничего прекраснее, чем боковушка уютного плацкарта. Чего только стоил этот запах свежераспакованного белья, сладкий сон под сопение всего вагона, бабулины бутерброды и чай из блестящего подстаканника. Будучи совсем юной я с большим удовольствием следила за проводницами. Они были такими приветливыми, красивыми, и кажется, знали все на свете. Однажды, выйдя на перрон, я сказала мамочке: "Вот увидишь, я буду здесь работать". Так и случилось.

Как только в Ростове приостановили работу аэропорта, проводники стали работать почти круглосуточно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отучившись в техникуме, тут же побежала устраиваться на работу. Правда, детская картинка немного не сошлась с реальностью. Плюсы, конечно, есть - стабильность, льготы и пр. Но есть и минусы.

ВЫЙТИ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

- Во-первых, общение с людьми, это отдельный вид испытаний. Граждане, как водится, бывают разные: одни - адекватные и улыбчивые, другие - странные и агрессивные, а некоторые - и вовсе не понимают, что им от тебя нужно.

Во-вторых, сложный график, порой мы просто не спим ночами. При таком раскладе под глазами обеспечены не только яркие границы реальности, но еще и пару нервных срывов в подарок. А все потому, что суровый устав гласит: вне зависимости от того, что происходит дома, плохое настроение, упадок сил, эмоциональный раздрай – не важно, проводник должен быть добр и улыбчив всегда, - даже, если рейс длится уже третьи сутки.

Волосы у проводниц должны быть строго собраны назад, в пучок или завернутую косу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам девушки, каждый работник, конечно же имеет право на больничный, но в случае экстренных ситуации, должен выйти на рейс несмотря ни на что.

ДВА РАБОТАЮТ, ОДИН - ОТДЫХАЕТ

– Как только в Ростове приостановили работу аэропорта, мы стали работать почти круглосуточно, - делится она. - Продажа билетов выросла чуть ли не в десятки раз, ведь не каждый способен вынести дорогу в автобусе. Вообще, на каждый вагон полагается по три проводника: пока два работают - один отдыхает, и так - по сменам. Все это сделано для того, чтобы нас не перегружать, но усталость все равно есть.

Так, перед каждой поездкой мы должны принять вагон и проверить, все ли на месте. Дальше - выйти на посадку, зарегистрировать пассажиров и рассказать, что где находится. А еще - напомнить про вагон-ресторан, делать по графику влажную уборку, в том числе в туалете.

Ну, и на финал, применить все чудеса маркетинга, только бы товарищи купили сувенирную продукцию. Ведь зарплата по большей части зависит не от количества часов, а от продажи этих фирменных вещиц. При этом насильно не заставляют: хочешь премию - люби и продавать. Например, продам два «золотых» подстаканника, вот и 11 тысяч рублей в кассе, а с них мне - неплохой процент.

Зарплата проводниц по большей части зависит не от количества часов, а от продажи этих фирменных вещиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАБЛУК НЕ ВЫШЕ 5 СМ И ВОЛОСЫ - НАЗАД

- Правила едины для всех, вне зависимости от того - СВ он обслуживает или плацкарт, - уверяет собеседница. – Я специализируюсь на элитных вагонах, но, чтобы сюда попасть пришлось пройти серьезный отбор.

Сначала устраивают жесткое собеседование. Важно, как вы выглядите, разговариваете, насколько вежливы и даже эрудированы. Если по всем пунктам загорелась зеленая лампочка, отправляют на обучение. Здесь преподают основы корпоративной этики, правила сервировки, а еще рассказывают, как решать стрессовые ситуации и выходить из конфликтов.

Не знаю, как в самолетах, но лично у нас в инструкции все прописано вплоть до мелочей. Форму меняют два раза в сезон: летом - серая, зимой - синяя, в базовый комплект входят две рубашки, юбки, галстук и жилетка. Волосы должны быть строго собраны назад, в пучок или завернутую косу, никакого яркого макияжа и украшений.

Сотрудникам рассказывают, как решать стрессовые ситуации и выходить из конфликтов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Хочешь - туфли на каблуке, знай - его высота должна быть не выше пяти сантиметров, шпильку никакая техника безопасности уж точно не одобрит.

МУЖИК СО ВТОРОЙ ПОЛКИ УПАЛ

- А вообще – вагон сродни дому, в нем мы проводим большую часть времени, - продолжает девушка. - К счастью, скучать не приходиться, ведь гости периодически устраивают хорошую концертную программу.

Например, самым алкогольным направлением считается то, что - на Адлер. Некоторые любители «беленькой» уже на посадке готовы горланить куплеты про славный город Сочи. Граждане выпивают приличную порцию «на посошок» и пытаются в таком состоянии сесть в поезд. Причем, когда ты им аккуратно намекаешь, что промилле превышены, тут же начинается: да вы знаете кто я такой и прочие песни возмущения. Приходиться вызывать полицию, чтобы товарищей отвезли в комфортабельный вытрезвитель.

А вот этот случай был во время работы в плацкарте, тогда на смене была я и еще двое крепких парней. Ночь, прилегла отдохнуть, как тут подходит напарник Толя со словами: «Там пьяный мужик со второй полки упал». Пошли разведать обстановку. Оказалось, что все нижние койки были заняты, и парням ничего не оставалось делать, как поднять мужика на законное место. Мы же посмеялись, а я снова пошла спать.

Проводник должен быть добр и улыбчив всегда, - даже, если рейс длится уже третьи сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через полчаса заходит Леша со вздохом: «Наш джентльмен снова ведет «половой образ жизни», надо бы его поднять». Бедные напарники едва не сорвав позвоночник снова уложили спать любителя приключений. Но, за три часа мужик упал еще два раза, причем так и не проснувшись. После чего решили пристегнуть его ремнями безопасности. Проснувшись, гражданин был очень удивлен: это зачем? Да уж, современные проблемы требуют современных решений.

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