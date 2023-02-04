«Боялся просыпаться»: почему осужденный в Шри-Ланке за сбор жуков зоолог из Ростова больше не будет загадывать желания

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, ростовчанин с головой ушел в любимую работу.

Год назад зоолог Александр Игнатенко вернулся домой, в Ростов-на-Дону после того, как его два года продержали за границей. Ученый и два его товарища были осуждены в Шри-Ланке на десятки лет тюремного заключения за сбор жуков, но местное законодательство позволяет при наличии денег осужденным выкупить себе свободу. Троим россиянам, среди которых был ростовчанин, она обошлась в три миллиона.

Александр поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону» как прошел для него год после освобождения, и откровенно рассказал, о чем не может забыть до сих пор.

Перед последним вылетом за границу Александр мечтал об отпуске подольше. Теперь осторожен с желаниями. Фото: Личный архив героя публикации

СКУЧАЛ ПО БОРЩУ И ПО ВАННЕ

Александр вспоминает свое возвращение на родину, будто это было вчера. Первый день он пробыл в Москве, увиделся с друзьями, всеми, кто помогал ему не остаться на чужбине на десятки лет.

- Еще в аэропорту в Москве наш правозащитник Иван Мельников накормил нас борщом, о котором мы мечтали два года, - вспоминает ростовчанин. - А дома первым делом набрал ванну, ведь в Шри-Ланке был максимум душ, в лучшем случае теплый.

Александр нарисовал как было тесно в камере, в которой в первое время держали его с товарищами после ареста. Фото: Личный архив героя публикации

Правда, разделить с родными людьми первые дни дома не удалось. Встретившие зоолога и его жену на перроне главного жд вокзала год назад журналисты с камерами надеялись на романтичные кадры, но их не получили. Думали, дело в усталости.

- Незадолго до последнего суда узнал, что супруга решила уйти, - признается собеседник. - С мамой пообщаться не получилось. Оказалось, что я приехал с коронавирусом и на две недели закрылся в квартире. Мама подкармливала через дверь.

Незадолго до суда Александр узнал, что супруга решила уйти от него. Но в Ростове мужа встретила. Фото: Артур СЕЛИМОВ

«ЭТО СТАЛО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ»

Когда закрыли больничный, позвонил директор зоопарка, чтобы дома не рассиживался, а шел на работу. Все эти два года моего отсутствия за мной место сохраняли — руководитель слово сдержал. В общем, от тяжелых мыслей полностью переключился на работу.

- Коллеги стесняются спрашивать, я понимаю, боятся вызвать флешбеки. Но я спокойно к этому отношусь, и рассказываю. Все-таки, хоть это и жуткий опыт, полезно о нем знать, чтобы быть осторожнее, - говорит Александр Игнатенко.

Маниок и морковь - основной рацион застрявших против воли в Шри-Ланке россиян в течение двух лет. Фото: Личный архив героя публикации

Это сейчас он нашел свой «дзен» в работе. Еще в прошлом январе был на волосок от тюремного заключения на десятки лет в чужой стране.

- Новости от жены стали для меня последней каплей. Я уже представлял в шутку, что лучше бы нас в котле сварили и съели — настолько было все равно, - вспоминает Александр. - Не было ни финансовых возможностей, ни моральных, ни здоровья там находиться.

Полуподвальная комната с плесенью, в которой жили после тюремной камеры россияне почти два года. Фото: Личный архив героя публикации

К тому моменту один из товарищей уже несколько месяцев был лежачим после перелома ноги, а ростовчанин из-за отсутствия денег на нормальную еду и медпомощь страдал от язвы желудка.

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО ШОУ»

Ростовчанин говорит, что кошмары о своем двухлетнем пребывании в чужой стране против воли не видит, но периодически приходят неприятные флешбэки.

Из-за острой тюремной еды у ростовчанина начались приступы язвы, которую только сейчас удается залечить. Фото: Личный архив героя публикации

- Когда все только началось, казалось, что вот-вот кто-то выскочит с камерой, и скажет, «Видели бы вы свои лица! Мы вас разыграли, это реалити-шоу, скрытая камера!» Но, к сожалению, этого не произошло... - собеседнику остается только усмехнуться.

- Мы были поначалу как слепые котята. Не знали, какие права у нас есть, и где их грубо нарушают. Взять хоть пример как первый адвокат нас пытался убедить, что у них в стране вообще ничего трогать нельзя, транслировал нам эту мысль, убеждая признать вину и заплатить. При этом у них свободно продаются мышеловки и отрава от тараканов.

Чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего, Александр рисовал, в том числе автопортрет. Фото: Личный архив героя публикации

«ПРИНИМАЙТЕ ОБВИНЕНИЕ ИЛИ ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ»

Но за два года ростовчанин и два его товарища по несчастью успели дотошно ознакомиться с местными законами.

- К сожалению, этот процесс был тупиковый. У обвинения был беспроигрышный рычаг давления: суд мог продолжаться бесконечно, хоть пять, хоть восемь лет. Принимайте обвинение и платите деньги, - утверждает Александр.

До задержания: в пандемию полицейские проверяли, все ли туристы соблюдают локдаун и не удержались - попросили сфотографироваться с белокожим гостем страны. Фото: Личный архив героя публикации

Когда приговор был озвучен, подсудимым дали срок на самовыкуп — назвали сумму, эквивалентную 3,3 миллиона рублей, которую с трудом, но нашли.

- После этого нас не хотел выпускать в аэропорту паспортный контроль, мол виза просроченная, битый час объясняли, что судебные документы эту просрочку объясняют, - теперь уже смеется ростовчанин.

Рисунок зала суда так и не был закончен. Фото: Личный архив героя публикации

Кстати, после суда в Шри-Ланке всех снова ждут чуть ли не с распростертыми объятиями. Судимость-то погашена. И, как оказалось, на жизнь в России она никак не повлияла.

«Я ЗА ВАС БОРЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЧУЖИМ»

Спустя год Александр до сих пор общается со своим вторым адвокатом.

- Среди всех местных адвокатов он единственный, кто согласился нормально отстаивать нашу позицию. Он был тамилец, представитель народного меньшинства. Остальные — сингалы, основная народность, они говорили, что не пойдут против своих: «Нам еще тут жить», - рассказывает зоолог. - Между сингалами и тамильцами до сих пор есть напряженность в обществе. Так вот адвокат объяснял: «Хоть это и моя страна, я чувствую себя в какой-то степени чужим в ней, поэтому за вас борюсь».

Лишь один адвокат - Трини Гордон Райан - заступился за россиян и по-настоящему защищал их интересы в суде. Фото: Личный архив героя публикации

Все-таки местной системе пришлось уступить. Практически чудом — силами семьи, правозащитников, всех неравнодушных — были собраны 3,3 миллиона рублей, и россияне вернулись на родину.

«СТРАШНО БЫЛО ПРОСНУТЬСЯ СНОВА ТАМ»

- Когда только приехал, не верилось в происходящее, казалось, что это сон наяву. Потому что часто в Шри-Ланке снилось, будто я в Ростове на работе. Просыпаешься — а ты в сыром подвале. Дома кошмары не мучили, но в момент пробуждения ловил себя на мысли, что страшно проснуться снова там, - делится Александр.

С газом в стране проблемы: даже у адвоката дома готовили на огне. Фото: Личный архив героя публикации

Правда, такое «приключение» не отбило раз и навсегда желание выезжать за границу.

- Если соберусь ехать, бдительность и осторожность будут на максимуме. Тут не только законы читать нужно, но и отзывы путешественников, - говорит дончанин.

Пока далеко Александр старается не загадывать. Они с супругой все еще выплачивают ипотеку за квартиру. И львиную долю расходов забирает лечение: улучшилась пока только ситуация с язвой желудка, в «наследство» от двух лет в Шри-Ланке остались проблемы со зрением и астма.

Прямо в аэропорту парней накормили борщом. Фото: Личный архив героя публикации

КАПИБАРЫ ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ

Сейчас ростовчанин активно включился в работу и думать о былых кошмарах наяву ему уже просто некогда. Руководитель отдела мелких млекопитающих и сектора экзотариума погрузился в работу. и кипы бумаг разобрать, и зоологов проконсультировать, и самому в вольере с животными повозиться. Подшефные - зверье от малюток-мышей до любимцев интернета, добряков-капибар, и забавных дикобразов, а также пауки, змеи, насекомые и другие животные.

В зоопарке за Александром сохраняли место и позвали на работу, когда он вернулся домой. Фото: Личный архив героя публикации

- В зоопарк привозят новые виды, надо к каждому подобрать свои ключики по уходу, кормлению, чтобы они хорошо себя чувствовали и давали потомство, а потом уже передавать их в руки зоологов, - увлеченно делится подробностями работы зоолог. - Например, приехала самочка в пару к нашему дикообразу - нужно было обеспечить ей достойный прием. Или следить, чтобы ушастые ежи не уходили на зимовку, если не наели еще массу хотя бы 400 граммов.

Александр никогда не думал, что так соскучится по зиме. Фото: Личный архив героя публикации

За два года, что зоолога не было среди вольеров, на работе многое поменялось.

- До этого у нас жили только кенгуру Беннетта — небольшие, а теперь завезли больших серых кенгуру — очень занятные сестрички, - улыбается ученый. - Надеемся найти им самца — всегда хорошо, когда получается сохранять вид. Это одна из наших задач.

ЖЕЛАНИЯ — ВЕЩЬ ОПАСНАЯ

Если до Шри-Ланки у зоолога были и более богатые на события годы, то сейчас ростовчанин доволен тому, что есть. Навестил друзей в Ростовской области, посетил в Воронеже международный семинар по беспозвоночным животным в зоопарках, записал научно-популярные видеолекции для просветительских проектов «НаукаPRO» и «Живая книга». А еще отметил Новый год с мамой и в кругу самых близких друзей, правда, загадывать желания теперь опасается.

Как только распогодилось, дончанин как рыболов-спортсмен отправился с удочкой на реку. Фото: Личный архив героя публикации

- Когда я в прошлый раз ехал за границу, у меня было желание продлить отпуск подольше, у одного товарища — пожить в тропиках, а у другого — посетить самые нетуристические места заграницы, - разводит руками Александр. - Как видите, мой отпуск оказался самым длинным в жизни, один товарищ пожил вдоволь в тропиках, а второй увидел самый нетуристический подвал с плесенью. К желаниям надо подходить аккуратно...

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