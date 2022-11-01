Накладные клыки, стухшая тыква и костюмы в стиле Булгакова: рассказываем, как ростовчане отмечали Хэллоуин

Из заграничных фильмов составили маломальскую картину, мол что-то про тыквы, приведений, жутковатые наряды, грим, и неистовое веселье. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября приходит он. Повелитель всех тыкв и приведений, главный спонсор карнавальных магазинов, да и просто великий и ужасный – Хэллоуин. Принято считать, что это один из самых древних и зловещих праздников в истории. Еще бы, ведь только в конце октября прилежный отличник Ваня может примерить на себя образ вурдалака, Машка из бухгалтерии - амплуа Кровавой Мэри, а Леночка из третьего подъезда с легкостью станет копией Мартиши из фильмов про семейку Аддамс. Вариаций много, а итог один, этот праздник точно оставит после себя множество ярких воспоминаний.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» собрали несколько самых забавных, а порой и мистических историй о том, как ростовчане отмечали забугорный Хэллоуин.

СИЛА ЮРИСПРУДЕНЦИИ

- Примерно пять лет назад решила устроиться на подработку в один из местных колледжей. Вечером ходила на пары в магистратуре, а по утрам читала первокурсникам лекции по праву. Если честно, такой ритм жизни очень напрягал. Как наивная девочка из райцентра думала, что студенчество — это про крутые вписки, и прогулки до ночи, ан нет, - с грустью начинает рассказ ростовчанка Дарина.

Для многих Ростовчан Хэллоуин ассоциируется с тыквами и яркими костюмами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Чтобы окончательно не забыть, что студенчество - пора веселая, мы с одногруппниками устраивали классные тематические вечеринки. То день пива отмечали, то именины Аллегровой, но самым любимым и относительно традиционным поводом «выпить и закусить» был именно Хэллоуин. Примерно за месяц начинали обдумывать образы, прически, макияж. Заранее закупали бутафорскую паутину, костюмы - все как надо. Вот и в тот раз программа была богатая, заказали разной «страшной еды» - всякие пирожные в форме пальцев, зловещий компот из вина, папа даже передал с огорода симпатичную тыкву. Костюмы тоже подбирали: подруга нарядилась в Джокера, парень был в роли Волан-де-Морта, ну а я стала сумасшедшей медсестрой в окровавленном халате, прямо как из одноименного фильма.

- Отгуляв шумную вечеринку, где-то ближе к утру одногруппницы решили выйти за добавкой вино-водочного продовольствия. Посмотрев на них, резко вспомнила, что у меня-то через пару часов лекция в колледже. Из вещей с собой почти ничего нет, а до квартиры ехать час туда, час обратно. Пришлось наспех смывать макияж, нацепить черное платье подруги, и скорее выбегать. Так как квартира была съемная, каждый забрал по пакету мусора с собой, мне досталась подстухшая тыква. По иронии судьбы ближайших баков рядом не было, пришлось брать все это добро с собой, и надеяться на плохое обоняние соседей по автобусу.

- Утром пробка, ароматы Хэллоуина разносятся по общественному транспорту, времени до начала пары все меньше и меньше. Тогда подумала, кажется, придется брать все это добро с собой, - вспоминает Дарина. - Как сейчас помню, захожу в аудиторию, вся в черном, в одной руке пакет с тыквой, в другой парик и халат в бутафорской крови. Хриплым голосом буквально с порога произношу: "Итак, дорогие студенты, сейчас расскажу вам про теорию аргументации". Все слушали, как завороженные, а на зачете помнили эту тему чуть ли не на зубок. Вот вам и зловещая сила юриспруденции...

Вместо вампирши у ростовчанки вышел образ героини фильма "Вий". Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРИНИМАЛА КЛИЕНТОВ С ОСТАТКАМИ ВАМПИРСКОЙ РОСКОШИ

С похожей историей столкнулась и ростовчанка Екатерина.

- То было начало нулевых, многие еще мало понимали, что это за праздник такой. Из заграничных фильмов составили маломальскую картину, мол что-то про тыквы, приведения, жутковатые наряды, грим и неистовое веселье. С правильным настроем проблем не было, а вот с костюмами пришлось заморочиться, - улыбается собеседница. – Насмотревшись «ночного охотника», решила разодеться вампиршей.

- Нацепила черные колготки, сверху купальник под цвет, а мантию сшила из синих бабулиных штор. Было даже что-то наподобие грима. Поверх тональника «Балет» бахнула на лицо килограмм-другой ленинградской пудры, но на этом не все. Расчехлив запасы трехъярусных теней из перехода, пыталась нарисовать под глазами легкие следы усталости. Честно говоря, вместо сексуальной вампирши больше походила на утопленницу из фильма «Вий», но это так уже - детали. Самое главное, что через знакомых раздобыла бутафорские поштучные клыки - на то время непостижимая находка. Ох, крепила каждый с такой же любовью, словно пенсионерка свою вставную челюсть, - смеется девушка.

Местные выбирают самые разные наряды, кому-то ближе образ Джокера, а кому-то Волан-де-Морта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- После громкой гулянки едва встала с постели, а дальше с горем пополам смыла боевой раскрас и даже смогла отковырять накладные зубы. Сразу после банных процедур собрала вещи и отправилась на работу (в тот момент трудилась секретарем в одной из лучших нотариальных контор). Конечно, по внешнему виду коллеги сразу поняли, что ночь была бурная, то и дело шушукались по углам, но это ладно, дальше - больше. Где-то в середине рабочего дня решила выпить кофе. Сделав пару глотков, увидела, что в кружке что-то плавает. Оказалось, что это был один из накладных клыков. Ура, под напором кипятка он наконец-то отклеился. Правда получилось, что большую часть дня принимала клиентов с остатками вампирской роскоши, еще думаю: что все так загадочно улыбаются?

ЭТО ВАМ НЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ В ТЫКВЕ ВЫРЕЗАТЬ

Но не вампирами едиными, порой на праздничные образы могут вдохновить произведения любимых классиков. Несомненно, самым популярным сюжетом для перевоплощений стала булгаковская Маргарита. Именно герои этой книги вдохновили ростовчанина Сергея и его друзей.

Один из главных атрибутов праздника - Светильник Джека, который сейчас вырезают из тыквы. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Лет шесть назад мы с компанией приятелей решили встретить золотую осень в Москве. 27 октября вечером сели в автобус и уже на следующий день были в белокаменной. Первые три дня исследовали город по маршруту типичного туриста: вот тебе Красная площадь, вот собор, ЦУМ, мавзолей и Оружейная палата. 30 октября прогулялись на Чистых прудах - эдакие любители Булгакова исследовали каждую лавочку и малый фонтан. Тут под конец экскурсии подруга говорит: «А что, если мы отметим здесь Хэллоуин? Мол так и так, достанем костюмы по мотивам книги «Мастер и Маргарита» и устроим свой бал сатаны», - рассказывает Сергей.

- Сначала ребята подумали, что это шутка, но Алка вполне серьезно стала присматривать по картам ближайшие карнавальные магазины. Переглянувшись, поняли, что от затеи уже не отвертеться, ведь подруга даже назначила нам роли. Я, например, должен был быть Воландом, Ирка с химфака - Мастером, сама Алла - томной Маргаритой, ну а Владик - Бегемотом, уж больно подходящая комплекция. Такая интерпретация забугорного праздника с элементами русской классики, а почему бы и нет?

Чтобы сделать грим вампирши ростовчанка использовала много тонального средства и пудры Фото: Олег ЗОЛОТО

- Все друзья бегали за нарядами, - вспоминает мужчина. - Мой и Иркин нашли в ближайшей комиссионке. Для Воланда откопали полосатую тройку за пару тыщ, а для Мастера - брюки да поло. Остальное добивали гримом, благо Аллочка училась на худграфе и могла изобразить на лице хоть сюжеты Рембрандта. С Бегемотом и Маргаритой тоже решили довольно быстро - Аллу нарядили к корону и золотое платье, а Владу купили в детском мире лапы, хвост и уши. Такой веселой компанией ехали на метро с Лермонтовской до Чистых прудов, от удивленных взглядов не было отбоя. Уже на месте включили через колонку песни из фильма и гуляли часов до трех ночи. Эх, хорошее было время! Это вам не треугольники в тыкве резать!

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