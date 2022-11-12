Что произошло после матча ФК «Крылья Советов» - ФК «Ростов». Фото: ФК "Ростов".

В донской столице завершилась игра между ФК «Крылья Советов» и ФК «Ростов». Игра проходила в рамках 17-го тура РПЛ. Рассказываем, что произошло после матча ФК «Крылья Советов» - ФК «Ростов» 12 ноября 2022.

ХОД ИГРЫ

Дончане смогли открыть счет еще в середине первого тайма. Гол в ворота соперника забил Егор Глебов. Футболист пробил с линии штрафной и мяч попал четко в ворота. В конце тайма в лидеры "Ростов" вывел Дмитрий Полоз своим точным ударом с пенальти. Команды отправились в раздевалку со счетом 0:2 в пользу ростовчан.

После перерыва оба клуба перешли в наступление и раз за разом атаковали ворота друг друга. На 73-й минуте игры самарскому футболисту Владиславу Шитову удалось отыграть один мяч. Но все попытки соперника не увенчались успехом, когда уверенную точку в игре поставил ростовчанин Максим Осипенко. Шикарная подача Уткина, точная скидка от Комличенко и уверенный удар по воротам от Осипенко сделали "Ростов" явным победителем прошедшей игры.

ЧТО ДУМАЮТ БОЛЕЛЬЩИКИ?

Болельщики ФК "Ростов" остались довольны гостевой игрой против "Крыльев Советов". Фанаты уверены, что в этом году донской клуб добьется успеха и закончит сезон на призовом месте. После игры любители футбола высказали свое мнение под победным постом на официальной страничке клуба в социальной сети.

Многие сошлись во мнении, что за эту половину сезона весь состав клуба вырос профессионально. Речь шла не только об игроках, но и о тренерах. Фанаты заявили, что теперь будут жить лишь надеждой на то, что после перерыва "Ростову" все-таки удастся сохранить лидирующие позиции.

- Спасибо команде за позитивное завершение этого футбольного года! Все молодцы! Карпин красавец! Всех с победой!!! Надежда на медали в этот раз сильна как никогда, - написал один из болельщиков.

- Ребята наигрались, мы насмотрелись. В целом эта часть сезона удалась, и что по настоящему порадовало, это то, что команда очень ответственно отнеслась к турниру и к своей готовности. Растут и по игре, и по креативу как команда в целом, так и по отдельности игроки с тренерами, - добавил еще один фанат.

ЧТО ГОВОРИТ ТРЕНЕР?

Старший тренер футбольного клуба "Ростов" Виталий Кафанов оценил игру команды после матча с "Крыльями Советов".

Напомним, что главный тренер команды Валерий Карпин был дисквалифицирован на один матч из-за споров с судьей в предыдущей игре с "Динамо". Но, по словам Виталия Кафанова, наставник желто-синих все равно давал наставления своим подопечным.

- Конечно, Валерий Георгиевич готовил команду. И коррективы вносил по ходу матча. Игры были разными у нас. Сегодня понравилась наша игра, плюс заработали три очка. Есть удовлетворение и от игры, и от счета, - рассказал Виталий Кафанов.

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