В детском саду Ростовской области опровергли сообщения о попытке похищения девочки

После пугающих сообщений в сети в детском саду в Новочеркасске проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске управление образования и правоохранительные органы разбираются в ситуации, которую активно обсуждают в сети.

Так, в интернете появилась информация о том, что, якобы, мужчина хотел похитить из детского сада пятилетнюю девочку, но вовремя подоспевшая мама буквально вырвала малышку из рук злоумышленника.

ХОТЕЛ УТЕШИТЬ РЕБЕНКА

В управлении образования города видели эти сообщения. Но, отмечают сотрудники, все происходило не совсем так.

По словам представителя управления образования, в тот день мама хотела забрать дочь из садика чуть раньше обычного. Женщина предупредила воспитателя. Малышке помогли собраться, после чего ребенка вывели во двор на детскую площадку. Мама должна была подъехать с минуты на минуту, поэтому педагоги вернулись в здание.

Девочка, оставшись одна, вдруг расплакалась. В этот момент ее увидел мужчина, который пришел в этот же детсад забирать ребенка.

- Это был чей-то отец или дедушка. Он подошел к плачущему ребенку, чтобы успокоить, после чего вывел ее с территории детского сада к маме, которая в тот момент уже была уже на месте. Девочку передали матери, - пояснили в управлении образования Новочеркасска.

В садике также подтвердили, что ни о каком похищении речи не шло, добавив при этом, что более полной информацией владеет управление образования.

ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА ПРОВЕРКУ

Также собеседник добавил, что после сообщений в сети была проведена проверка.

- Мы поговорили с родителями девочки, прояснили ситуацию. Ни у мамы, ни у папы ребенка ни к кому претензий нет, - сказали в управлении образования «КП-Ростов-на-Дону.

В пресс - службе ГУ МВД России по Ростовской области добавили, что также проводят проверку по данному факту.

- В полицию поступало сообщение о совершении возможно противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сказали в донском главке.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что воспитательницы детского садика, расположенного в одном из сел Матвеево-Курганского района, отбили пятилетнего мальчика у похитителя.

Мужчина забрал ребенка с детской площадки и повел за собой. Это увидели воспитательницы. Вшестером они кинулись за похитителем, повалили его на землю, связали веревками и забрали мальчика. После смелые педагоги вызвали полицейских.

Оказалось, что злоумышленник страдает психическим заболеванием. В тот день ему показалось, что рядом с детским садом находится снайпер, решивший открыть огонь по детям. Подозреваемый заявил, что просто хотел спасти ребенка от угрожающей ему опасности.

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