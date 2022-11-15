Жители хутора под Ростовом, где убили 12-летнюю девочку, боятся, что подозреваемый подросток вернется в школу

Следователи продолжают расследование уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в одном из хуторов, в конце октября была жестоко убита 12-летняя девочка. Мама послала Дину (имена изменены – прим. ред.) в магазин за хлебом. Обратно домой ребенок так и не вернулся. А на следующий день, 25 октября, растерзанное тело школьницы нашли на пустыре недалеко от продуктового магазина, в котором она незадолго до трагедии купила два батона.

ПРОВЕРЯЛИ ПОЧТИ ВСЕХ

Следователи возбудили уголовно дело по статье «Убийство». Местные жители говорят, что оперативники проверяли почти всех жителей хутора.

Спустя пару дней после того, как было найдено тело, у следствия появился подозреваемый – сверстник убитой и ее дальний родственник.

- Установлено лицо, являющееся дальним родственником потерпевшей. Между ними произошел словесный конфликт, после чего девочке были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась, - говорится в официальном сообщении ведомства.

Между тем, несмотря на то, что уже есть подозреваемый, жизнь в хуторе после убийства ребенка сильно изменилась.

РОДИТЕЛИ ЖИВУТ В СТРАХЕ, УЧИТЕЛЯ - В СТРЕССЕ

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» тетя Дины, люди продолжают жить в страхе. Родители не отпускают детей на улицу одних, а школьников, даже старшеклассников, встречают после уроков.

- Боимся. Ходят слухи, что подозреваемый может скоро прийти на занятия в школу, в СИЗО мальчика не могут отправить, - рассказывает женщина. - Очень страшно. Если подросток и правда виновен, кто его знает, что может произойти.

Также, по ее словам, учителя убитой и подозреваемого находятся на грани нервного срыва.

- Дина и Максим учились в одной школе, но в разных классах. Сейчас в учебном заведении – проверка за проверкой. Конечно, учителя переживают, - продолжает тетя девочки.

Тем временем, мама убитой старается держаться. По крайней мере, на людях.

- У нее же еще дочь и сын, поэтому надо жить ради детей, как бы горько и больно не было, - вздыхает женщина.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что 7 сентября в одном из хуторов донского края нашли тело убитой 14-летней девочки. По подозрению в преступлении задержан ранее судимый местный житель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сначала нашли портфель: стали известны подробности убийства 14-летней девочки в Ростовской области

Тело школьницы нашли возле заброшенной шахты (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Пошла в магазин и не вернулась»: Стали известны подробности убийства 12-летней девочки из Ростовской области

Растерзанное тело школьницы нашли в соседнем от дома хуторе (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области нашли тело 12-летней девочки с ножевыми ранениями и травмой головы

Подозреваемый в преступлении пока не установлен (подробнее)

«Вначале потерял ребенка, потом - отца»: что происходит в семье мужчины из Ростовской области, у которого убили 14-летнюю дочь

Дедушка скончался, не выдержав вести о жестокой расправе над внучкой (подробнее)