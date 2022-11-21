Из СИЗО отпустили подозреваемого в убийстве 18-летней девушки, чье тело нашли в лесополосе Ростовской области

Тело нашли в лесополосе в начале сентября Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области все еще не поставлена точка в расследовании громкого убийства 18-летней жительницы села одного из районов. Наталья (имена изменены – прим. ред.) пропала еще в мае месяце, и только в сентябре ее нашли погибшей.

ИСЧЕЗЛА ПО ДОРОГЕ К ЖЕНИХУ

Девушка в тот день отправилась в гости к жениху, который жил в соседнем районе. Наталья планировала остаться у него с ночевкой. Но до своего парня так и не доехала, а домой не вернулась.

Мать забила тревогу сразу же, как только дочка перестала отвечать на звонки. Женщина, знала, что у Натальи нет привычки выключать сотовый, поэтому тут же обратилась в полицию. Девушку разыскивали все лето.

В начале сентября тело пропавшей нашли в лесополосе — оно было засыпано землей и прикрыто ветками. Судя по всему, убийца пытался замести следы.

ОТРАБАТЫВАЛИ РАЗНЫЕ ВЕРСИИ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, отрабатывались разные версии и проверялись подозреваемые. Так, правоохранители обратили внимание на 47-летнего многодетного отца. Он и был арестован.

Однако, говорит источник в правоохранительных органах, мужчину выпустили из СИЗО, так как подозрения не подтвердились. Тем не менее, он все равно оказался за решеткой - но за другое преступление: стало известно о том, что дончанин совершил хищение. Его уже приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

Тем временем, мама погибшей подтверждает: точка в расследовании убийства ее дочери до сих пор не поставлена.

- Как я понимаю, виновного пока не нашли. По крайней мере, у меня нет такой информации. Мне никто ничего не говорит. Просто тишина, - делится женщина.

СПРАВИТЬСЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЯ

Мать Натальи говорит, что пережить горе ей помогают другие дети. Признается — в маленьком поселке почти все говорит о дочери, которую уже не вернуть. Но переезжать куда-то женщина не собирается.

- А куда я поеду? Я тут родилась, выросла. Дом за материнский капитал куплен, куда мне деваться? – вздыхает дончанка.

В это непростое время женщине помогает и юноша, с которым встречалась Наталья.

- Кончено, я с ним общаюсь. Поддерживаем друг друга, — говорит она.

Отметим, что Наталья встречалась со своим женихом почти три года. По словам молодого человека, у него с девушкой были серьезные отношения, и они собирались пожениться. Сейчас же дончанин ждет от жизни только одного - справедливого наказания для убийцы.

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