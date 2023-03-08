Ростовчане помогли жительнице Украины отыскать могилу ее матери в Мариуполе

Ростовчане отыскали могилу женщины, которая погибла в Мариуполе Фото: Архив КП

- Недавно закончился у нас один поиск. Поиск длиной в десять месяцев. Вроде бы радоваться надо, но не выходит, - начали свой рассказ ростовские волонтеры из сообщества «Неравнодушные».

Ровно десять месяцев назад к ним за помощью обратилась Марина из Западной Украины.

«ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОПАЛИ В ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ»

Женщина рассказала, что родилась в Мариуполе, а после школы поступила в университет в Киеве. Там вышла замуж за однокурсника.

- На четвертом курсе у них родился сын. Жили в общежитии, но дружно. Родители с обеих сторон помогали. По распределению попали в Западную Украину. Уже там у них родилось еще двое детей - дочь и сын. Погодки, - говорят активисты.

Но в Мариуполь к родным старались приезжать. До 2014 года семья регулярно навещала родных.

- А после - не были ни разу. Только созванивались по видеосвязи. Даже на похороны отца у Марины приехать не получилось. И мама осталась одна. Когда началась специальная военная операция, первой мыслью было вывезти маму любой ценой. Марина с мужем заплатили пять тысяч долларов человеку, который гарантировал эвакуацию. Но это оказался мошенник, - рассказывают волонтеры.

И потом у мамы пропала связь. Тогда Марина обратилась с просьбой найти ее к ростовским волонтерам.

- Это было в первых числах апреля. Информации для поиска было много - полные данные мамы, домашний адрес, телефон, данные соседей из квартир на одной лестничной площадке. Данных много, но поиск не двигался. Не находились даже соседи по дому, - говорят активисты.

ПОГИБЛА, КОГДА ГОТОВИЛА ЕДУ НА КОСТРЕ

Ростовчане выяснили, что многоэтажка, в которой жила мама Марины, разрушена и сожжена. А пенсионерки больше нет в живых. погибла женщина не в своей квартире, а во дворе своего дома, еще до того самого попадания в подъезд.

- Она готовила еду на костре, когда начался обстрел. Тело сильно побило осколками. Соседи похоронили ее прямо во дворе, - продолжают волонтеры. - Потом эту временную могилу вскрыли и маму перезахоронили на кладбище.

Активисты рассказали о случившемся Марине, а также сообщили, где покоится ее мама.

- Марина тихо плакала в трубку, когда узнала об этой беде. Но теперь она хотя бы знает, где ее самый близкий человек. Марина сможет приехать на могилку, и она обязательно это сделает, - сказали активисты.

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