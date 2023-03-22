«Встал и пошел домой»: Житель Таганрога упал с седьмого этажа и выжил

Мужчина остался жив посте того, как выпал с балкона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Таганроге, местный житель теперь смело может говорить, что родился в рубашке. Мужчина упал с седьмого этажа и остался жив.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в больнице, 45-летний Евгений (имя изменено, - прим. авт.) вечером вышел на балкон своей квартиры подышать свежим воздухом. В какой-то момент он почувствовал головокружение, потерял равновесие, опрокинулся через перила и полетел вниз с седьмого этажа. К счастью, горожанин не только выжил, но даже нашел в себе силы подняться с земли и зайти в подъезд.

Однако падение с высоты седьмого этажа все же дало о себе знать. Уже в подъезде он почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Таганрожца доставили в городскую больницу.

- Он был в сознании. Разговаривал. При осмотре у него диагностировали перелом руки и ушибы, - рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в больнице.

Несмотря на то, что угрозы жизни нет, врачи все же решили положить пациента-счастливчика в стационар. Мужчина ближайшую неделю проведет в отделении травматологии.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что мужчина узнал о том, что болеет раком после падения. От удара у пенсионера начала болеть спина, и он отправился в клинику. Врачи обследовали мужчину и диагностировали множественную миелому третей стадии. К счастью, после трансплантации собственных стволовых клеток пациент пошел на поправку и у него констатировали ремиссию.

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