В Ростове перед судом предстанет девушка, напавшая с топором на студентку художественного училища

В ходе следствия была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове на скамье подсудимых окажется 19-летняя третьекурсница, уличенная в покушении на убийство. Суд будет решать вопрос о применении принудительного лечения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Ростовской области.

- По версии следствия, 12 октября прошлого года девушка, находясь в одном из кабинетов художественного училища в Ростове, из неприязни к 17-летней первокурснице, схватила с пожарного щита топор и ударила подростка острием по голове, - уточнили в областном следкоме.

Напомним, тогда на защиту бросилась преподаватель, но получила удар орудием в живот. Студенты оттащили нападавшую и отняли оружие.

- Пришла охрана, меня вывели в туалет. Я боли не чувствовала совсем. Потом смотрю, - крови море течет. Люди плачут, толпятся, - рассказала после юная художница.

Третьекурсница схватила с пожарного стенда топор и побежала за 17-летней девушкой. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону"

Когда на место прибыли медики, преподавателю оказали медицинскую помощь на месте, а первокурсницу забрали в больницу. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

А 19-летнюю студентку в тот же день задержали. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе следствия была проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

- В октябре 2022 года и по сей день девушка страдает психическим расстройством, - поделились результатами экспертизы в СК. - С учетом характера содеянного, а также выводов экспертов она представляет опасность для себя и других лиц, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В СК уточнили, что уголовное дело направлено в суд. Там будет принято решение о принудительном лечении.

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