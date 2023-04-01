В Ростовской области ребенок на ИВЛ едва не задохнулся во время отключения электричества из-за снегопада

Оборудование перестало работать во время отключения электричества. Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Тарасовский Ростовской области ребенок, подключенный к аппарату ИВЛ, едва не погиб из-за отключения электричества. Перебои произошли во время снегопада 30 марта.

Как рассказали в областной поисково-спасательной службе, жители поселка обратились к дежурном поздним вечером. Они объяснили, что из-за тяжелого заболевания состояние их ребенка поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких. Из-за внезапного отключения они не были готовы к проблемам с важным оборудованием. Малыш начал задыхаться — время шло на минуты.

На место отправили группу спасателей. Сотрудники захватили с собой генератор для электропитания аппарата.

— Мне перезвонили и сообщили, что ко мне уже едут спасатели, подбодрили, — вспоминает мама ребенка. — Ребята приехали быстро, подключили оборудование к резервному питанию. Я успела провести реанимационные мероприятия и подключить кислород. Он задышал, порозовел.

После инцидента сотрудникам тут же поступил другой вызов. Их помощь требовалась на трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды собралась многокилометровая пробка. Семье оставили генератор, чтобы поддерживать состояние ребенка, пока в поселке нет света.

— Задержись они немного дольше, спасать было бы уже некого. Я горжусь, что у нас такие отзывчивые и профессиональные специалисты, — говорит женщина.

Напомним, 30 марта по Ростовской области прошел снегопад. Без электричества остались около 35 тысяч жителей в восьми районах и трех городах. 31 марта губернатор Василий Голубев сообщил, что в большинстве случаев ситуация нормализована.

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