Что изменится в Ростовской области с нового года: единое пособие и подорожание проезда

С нового года жизнь ростовчан изменится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области с 1 января 2023 начал действовать ряд нововведений. Появилось новое единое пособие, увеличились тарифы за проезд в электричках, ужесточились правила содержания животных. Рассказываем, как изменится жизнь ростовчан с нового года.

В Ростовской области, как и по всей стране, начнут выплачивать единое пособие. Оно заменит выплаты, которые ранее начисляли на детей до трех лет, от трех до семи лет, от восьми до 17 лет; а также беременным на сроке больше шести недель. Помощь можно получить, если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума. Семьям и беременным могут выплачивать от 50% до 100% этой величины. В первом случае размер поддержки определяется по прожиточному минимуму на детей, во втором — по его значению для взрослых. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала о том, какую поддержку можно получить.

С нового года подорожал проезд в электричках — тариф увеличили до 21 рубля за 10 км пути. При этом в пределах Ростовской агломерации, от Рабочего городка до Гниловской и станции Ростов-Берег, стоимость поездки не изменится и составит 26 рублей.

С 1 января в Ростове будет упразднен горздрав. Его заменит управление по координации деятельности медицинских организаций города при министерстве здравоохранения Ростовской области. Все подведомственные горздраву организации перейдут в подчинение областному министерству. Ранее власти неоднократно поясняли, что изменения не отразятся на комфорте пациентов и медицинских работников.

Жителям Ростовской области придется соблюдать новые правила содержания домашних животных. Питомца нельзя будет селить на балконах, в тамбурах, на лестничных клетках, в подвалах. Если человек проживает в коммунальной квартире, то содержать дома кота или собаку можно будет, получив письменное согласие соседей. Количество животных, которое разрешено селить дома, будет зависеть от площади недвижимости. Для животного массой от 22,5 кг потребуется 2,5 кв. м, от 16 до 22,5 кг — 1,8 кв. м, 10 — 16 кг — 1,1 кв. м. Если вес питомца еще меньше, потребуется 0,6 кв. м.

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