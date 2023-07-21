«Жаль, что ты не обладаешь телепатией»: почему в Ростовской области выросло число разводов, рассказала семейный медиатор

По мнению эксперта, брак — это работа, в которой надо передоговариваться чуть ли не ежедневно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области зарегистрировано 7 882 разводов. Такие цифры озвучили специалисты за первые пять месяцев этого года. И, по данным статистики, это на 4,7% больше, чем за тот же период 2022-го. При этом количество браков увеличилось на 8,8% — молодоженами стали 8 032 пары.

Ростовский семейный медиатор Ирина Филатова рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как сохранить семью и что для этого надо делать.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ГОДЫ

Чтобы расторгнуть брак, по закону, если есть совместное имущество или несовершеннолетние дети, надо вначале обратиться в суд. И только после получения решения идти в ЗАГС. А если таковых условий нет, то можно сразу идти и разводиться.

Правда, и тут быстро не получится — на примирение дадут месяц. Как считают специалисты, за эти 30 дней еще есть возможность все наладить.

По статистике, чаще всего разводятся те, кто прожил в браке немного — от года до пяти лет. А обычно подают на развод женщины, которым от 25 до 35 лет.

В ЗАГСах, когда к ним приходят разводиться, всегда стараются сохранить семью, убедить сделать обдуманное и правильное решение. При этом, когда этого не удается, сотрудники рекомендуют обратиться за помощью к специалисту — семейному психологу или медиатору.

«НЕ ХОЧУ НАЛОМАТЬ ДРОВ»

Ирина Филатова считает, что основная причина разводов — это неумение разговаривать в семье. Или по-другому говоря: «Жаль, что ты не обладаешь телепатией». Часто это приводит к бытовым конфликтам.

При этом обычно на прием к медиатору мужей приводят жены. Но тенденция со временем меняется, чтобы спасти брак инициаторами таких походов все чаще становятся мужчины. А еще начали приходить даже те, кому нет и 18 лет. Ребята еще не женаты, но цель визита к психологу - «не хочу наломать дров».

— Брак — это работа, в которой надо передоговариваться чуть ли не ежедневно, — озвучила свое определение термина семейный медиатор.

Ирина Юрьевна ряд фраз обратившихся к ней за помощью мужчин:

— «Не так сел», «Не так встал», «Я хочу чтобы меня встречали, потому что мама встречала папу. А ты меня нет», «Жена смотрит телевизор, когда я прихожу домой. А у меня ощущение, что я ей не нужен».

Примечательно то, что жены об этом ничего раньше не знали. А происходит это, когда сталкиваются две семейные системы.

«ЕСЛИ РАЗВОДИТЬСЯ, ТО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ»

— Чтобы не разводиться и не ругаться, есть одно правило — «Ртом — в ухо». То есть даем конкретную инструкцию другому человеку по теме - что не нравится, как быть, как было привычно. И тогда многие вопросы решаются, — дала совет специалист.

Также можно завести для мужа и жены «чайную традицию». Иными словами супруги покупают чайные пары, и, если кто-то ставит кружку на стол, то это значит - надо поговорить.

— Месяц назад был случай, где при расставании было все накалено настолько, что супруги вообще не разговаривали. Они не хотели даже видеться, а общались через меня, как переговорщика, — поделилась интересным случаем медиатор. — Там за 15 лет было столько молчания и претензий, что это могло закончиться дракой и потасовкой. В итоге, мужчина признался, что если жена произнесет определенную фразу, то он может не сдержаться. А женщина подтвердила, что вполне может ее произнести. Поэтому разговаривать и проговаривать нужно и сразу, тогда многих неприятностей можно избежать.

МАКСИМАЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Зачастую бывает, что брак уже сохранить просто невозможно. Все понимают: развод это лучшее, что можно сделать. Но и это можно совершить так сказать «цивилизованно» даже в сложных ситуациях, сделав это максимально безболезненно. Особенно, если есть дети, иначе можно им искалечить жизнь.

— Год назад был случай, когда разводящаяся пара постоянно скандалила в коридоре, а жили они в разных комнатах. Но сесть за стол переговоров, по-людски развестись и поделить имущество они не могли, потому что не разговаривали, — вспомнила Ирина Филатьева. Когда все же они смогли усесться за стол переговоров и все обсудить, то оказалось что вопросы у них одинаковые. И развод произошел очень мирно и на тех условиях, которых они хотели.

Но бывает, что развод - это не навсегда. Можно постараться дать друг другу шанс, чтобы потом сойтись. Не зарекайтесь.

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