«Бегают битые и голодные»: соседи осудили многодетную мать в интернете, а следователи начали проверку

Многодетную мать из донского села проверяют за жестокое обращение с детьми Фото: Владимир ВОРСОБИН

В одном из сел Ростовской области, где редко происходит что-то новое, только и разговоров о нерадивой многодетной маме. По словам местных жителей, 39-летняя Елена (имя изменено – прим. ред.) женщина любвеобильная – родила семерых детей и сейчас беременна восьмым.

- Причем, отцы-то у детворы – разные, - судачат в селе.

«ОДНОМУ РЕБЕНКУ ТОЛЬКО И ПОВЕЗЛО»

Вот только мама из Елены, считают местные, мягко говоря, неважная.

- Мальчишки и девчонки бегают битые и голодные. А Лена и ее сожитель то и дело пьют и кричат на ребят.

Переживая за детей, местные жители даже написали пост в группе в соцсетях. Там рассказали о том, как не сладко приходится шестерым детям в такой семье.

- Одному ребенку только и повезло, его несколько лет назад забрал на воспитание отец, - объясняют местные жители.

Пост увидели в Следственном комитет России. И сейчас оперативники выясняют, какая обстановка царила в доме гражданских супругов.

- В сообщении шла речь о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей многодетной матерью: шестеро малолетних детей проживают в антисанитарных условиях, мать должным образом не осуществляет за ними уход и применяет в отношении них физическую силу. Также сообщается о совершении и других противоправных действий со стороны матери и ее сожителя, - рассказали в СКР.

«ЗАПУГАННЫЕ И ПОТЕРЯННЫЕ»

В самом селе ни капли не удивлены тем, что супругами заинтересовались следователи. По словам местной жительницы, детей Елены кормят и одевают чуть ли не всем миром.

- Семья переехала в наше село лет пять назад, - рассказала «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» на условиях анонимности собеседница. - Насколько мне известно, дети у Елены – от разных мужчин. Сейчас с ней живет шестеро ребят. Младшему - примерно года четыре. Старшим – от 11 до 13 лет. Еще одного ребенка забрал его отец.

По словам дончанки, ни Елена, ни ее сожитель нигде не работают.

- Наверное, живут на детские пособия. Как только наступает сезон огородов, старшие ходят в соседний хутор собирать огурцы и другие овощи, - продолжает женщина.

По словам другого местного жителя, который живет по-соседству с многодетной семьей, ребята вынуждены работать вовсе не от любви к труду.

- Просто Елена и ее сожитель заставляют детей самим зарабатывать себе на пропитание. Ребят очень жалко: они запуганные, потерянные, - делится своими наблюдениями мужчина.

«ОСОБЕННО ДОСТАВАЛОСЬ МЛАДШЕМУ»

Также, по словам дончанина, дети живут в грязи и антисанитарии.

- Сама мама разговаривает с ними матом. А еще на детей постоянно поднимают руку, особенно достается самому младшему, - продолжает житель села.

По словам источника издания в правоохранительных органах, семья уже состоит на учете как неблагополучная.

- Пару раз у них уже забирали детей, но потом возвращали. Сейчас Лена опять беременна, страшно подумать, какая судьба ждет и этого ребенка, - сокрушаются односельчане.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также о мерах, принимаемых к защите прав детей, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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