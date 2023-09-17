Ростов широко отметил свой 274-й день рождения. Фото: Дмитрий Кутепов

Жители донской столицы с размахом отметили 274-й День города Ростова-на-Дону 16 сентября 2023. чтобы обойти все самые интересные локации и побывать на всех удивительных мероприятиях, ростовчанам и гостям города нужно было минимум, не садиться, а ходить, ходить и ходить, с утра и до ночи или найти двойника. Чтобы везде успеть, «КП — Ростов-на-Дону» отправила своих корреспондентов по городу, и они сняли самые яркие кадры для прямой трансляции праздника. Рассказываем о самом интересном.

Артисты обеспечили погружение в атмосферу прошлого и даже позапрошлого веков. Фото: Дмитрий Кутепов

Фестиваль купечества «В городском саду»

Масштабное празднование началось на Большой Садовой улице возле парка им. М. Горького со старта Второго международного фестиваля купечества и народной культуры «В городском саду». Торговцы, казаки, фокусники, артисты — все они отвечали за неповторимую атмосферу купеческого города на рубеже конца 19 — начала 20 веков.

По Садовой гуляли и крестьянки, и барышни. Фото: Дмитрий Кутепов

Продуктовая ярмарка «Ростовский базар», выставка ремесленников с изделиями ручной работы из дерева, ансамбль ложкарей — все эти диковинки собрали тысячи ростовчан и гостей города. Все желающие могли попробовать себя в роли кузнецов и чеканили монеты, пытались расписать донскую кубышку.

Наряды - один другого краше, а сами красавицы! Фото: Лейла МИРИШОВА

А еще полюбовались на уникальные народные костюмы мурманских умельцев. Помимо северных гостей к нам пожаловали делегации из Ярославля, Пензы, Саратова, Краснодара, Луганска и Донецка.

Участники фестиваля купечества. Фото: Дмитрий Кутепов

Заинтересовала зрителей и выставка ретрокатеров, а также современной техники. Несмотря на пасмурную с утра погоду, ростовчане грелись плясками и горячим чаем. А после полудня и вовсе вышло солнце и распогодилось.

«Экстрим стихия» на левом берегу

Если в центре города ростовчане еще мерзли, и дамы в исторических костюмах кутались в шали и даже утеплялись горжетками, то в парке «Левобережном» мерзнуть было некогда. На городском фестивале молодежных субкультур «Экстрим стихия» все были в движении.

Стартовали у Ворошиловского моста — с открытия новой скейт-площадки. И весь день здесь шли соревнования. На берегу Дона впервые состоялся городской кубок по пляжному волейболу среди команд-микст.

Но больше всего включенных камер на смартфонах привлек Открытый кубок города по джампинг-фитнесу. Десятки девчонок в командах прыгали на мини-батутах, состязаясь в сложности трюков, синхронности прыжков и артистизме. Все желающие тоже смогли вдоволь попрыгать во время мастер-класса.

И традиционно на левом берегу состязались команды по стритболу на открытом кубке города.

«Балтика» - «Ростов» - 2:2

Без подарков родному городу обошелся в этом году ФК «Ростов». 16 сентября «желто-синие» играли на выезде с «Балтикой» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги в Калининграде. Хозяева поля не стали сдавать позиции в честь дня рождения донской столицы, и обоюдоострая борьба завершилась ничьей — 2:2.

Напомним, на прошлый День города, 17 сентября 2022 года «Ростов» обыграл «Крылья Советов» на домашнем стадионе со счетом 2:1.

Гала-концерт «Самый лучший город на земле»

Масштабным гала-концертом завершился городской праздник в парке «Левобережном». На левом берегу собрались сотни, если не тысячи ростовчан и гостей донской столицы.

На сцене выступили лучшие городские коллективы и артисты от наших гостей — делегаций, приехавших на праздник, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик.

Зрители увидели десятки ярких номеров, от всей души громко подпевали слова «Калинки» и родители танцевали вместе с детьми.

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