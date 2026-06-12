Пели песни, снимали клипы и развернули самый большой триколор: Как отметили День России в Ростовской области

Жители региона посетили концерты и экскурсии, получили ленты в цветах российского триколора. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

День России отметили в Ростовской области. Жители региона посетили концерты и экскурсии, получили ленты в цветах российского триколора, а также увидели сразу две захватывающие дух церемонии с огромными полотнами в виде государственных флагов.

Об этих и других, не менее интересных, праздничных событиях рассказываем в материале «КП - Ростов-на-Дону».

Как отметили День России в Ростове

Этот пятничный день оказался по-особому легким и светлым, его не омрачили ни дождь, который, несмотря на штормовое предупреждение, в Ростове так и не прошел, ни запрет на массовые мероприятия. К слову, все запланированные активности сегодня проводились в рамках установленных мер безопасности.

Праздник в разных форматах провели по всей области, но самые главные мероприятия все-таки состоялись в донской столице.

Акция с раздачей лент — одно из основных мероприятий в честь Дня России. Фото ГАУ РО «Ростовпатриотцентр»

Так, например, в парках, скверах, на аллеях и около памятников можно было встретить волонтеров акции «Российский триколор». Это одна из основных программ, посвященных Дню России. Молодые люди и девушки раздавали ленты с триколором и рассказывали интересные факты о государственном флаге и празднике.

Кроме того, ростовчане организовали автопробег. Колонну из нескольких машин с флагами видели на улицах жители города. После этого видео и фотографии опубликовали в соцсетях.

Порадовали земляков и сотрудники силовых ведомств, они сняли видеоклип на легендарную песню «Россия». В съемках участвовали полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии, управления СК, прокуратуры, погрануправления, ГУФСИН, судебные приставы и другие сотрудники ведомств.

В съемках приняли участие представители всех силовых ведомств региона. Фото: группа в соцсетях ГУ МВД России по Ростовской области

Также состоялось мероприятие в Областном доме народного творчества. На сцене с поздравлениями выступили губернатор Юрий Слюсарь. Полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Гурба и участник специальной операции, Герой России Андрей Манухин.

— Этот день объединяет всех, кто с любовью и заботой относится к родной земле, чтит традиции предков, верит в силу Отчизны. Праздник проходит в объявленный президентом России Год единства народов России. Неразрывная связь поколений, общие ценности позволяют нашей стране добиваться целей, развиваться, идти вперед, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Губернатор Юрий Слюсарь поздравил всех с Днем России. Фото: сайт правительства Ростовской области

Затем на сцене выступил Ростовский академический симфонический оркестр в рамках всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». Отдельно перед торжественным собранием и концертом провели флэшмоб «Россия объединяет», участники этой акции развернули 50-метровый флаг России.

К слову, накануне праздника рядом с историческим парком в донской столице также развернули полотно государственного флага площадью 1500 квадратных метров. Это был один из самых больших подобных флагов, ранее его официально презентовали президенту России Владимиру Путину.

Полотно государственного флага в Ростове развернули на площадке исторического парка. Фото: сайт правительства Ростовской области

Еще одним не менее важным мероприятием в праздничный день стало вручение паспортов юным жителям Дона. Документы в особой торжественной обстановке школьникам, показавшим наилучшие результаты, выдают во всех муниципалитетах Дона. В Ростове 15 юношей и девушек получили паспорта из рук главы региона.

Как отметили День России в других городах Дона

Не менее интересно и весело в День России было и в других городах и районах Ростовской области.

Например, в Азовском районе обычный рейсовый автобус Стефанидинодар – Азов вновь превратился в передвижную экспозицию. На этот раз водитель маршрута Александр Девятил украсил салон в цветах триколора, а при входе на радость пассажирам поставил красивый большой каравай. Сам мужчина надел праздничную рубаху.

Водитель Александр Девятил украсил салон автобуса в цветах триколора и принес каравай. Фото: Александр Девятил

Таганрог присоединился к всероссийской хоровой акции в честь Дня России и Года единства народов. Местная фолк-группа вошла в число исполнителей со всей страны, которые вместе спели песню «За тебя, Родина-мать». Кроме этого, в приморском городе прошло более 50 праздничных мероприятий.

А в Батайске дети сняли ролик и рассказали, за что любят свою большую и малую родину. Как уже было сказано, мероприятия в честь праздника прошли во всех территориях области, и рассказать обо всех просто невозможно. Можно только с уверенностью сказать, что День России на Дону прошел ярко и интересно.

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