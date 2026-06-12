Пели песни, снимали клипы и развернули самый большой триколор: Как отметили День России в Ростовской области

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
День России отметили в Ростовской области. Жители региона посетили концерты и экскурсии, получили ленты в цветах российского триколора, а также увидели сразу две захватывающие дух церемонии с огромными полотнами в виде государственных флагов.
Об этих и других, не менее интересных, праздничных событиях рассказываем в материале «КП - Ростов-на-Дону».
Этот пятничный день оказался по-особому легким и светлым, его не омрачили ни дождь, который, несмотря на штормовое предупреждение, в Ростове так и не прошел, ни запрет на массовые мероприятия. К слову, все запланированные активности сегодня проводились в рамках установленных мер безопасности.
Праздник в разных форматах провели по всей области, но самые главные мероприятия все-таки состоялись в донской столице.
Так, например, в парках, скверах, на аллеях и около памятников можно было встретить волонтеров акции «Российский триколор». Это одна из основных программ, посвященных Дню России. Молодые люди и девушки раздавали ленты с триколором и рассказывали интересные факты о государственном флаге и празднике.
Кроме того, ростовчане организовали автопробег. Колонну из нескольких машин с флагами видели на улицах жители города. После этого видео и фотографии опубликовали в соцсетях.
Порадовали земляков и сотрудники силовых ведомств, они сняли видеоклип на легендарную песню «Россия». В съемках участвовали полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии, управления СК, прокуратуры, погрануправления, ГУФСИН, судебные приставы и другие сотрудники ведомств.
Также состоялось мероприятие в Областном доме народного творчества. На сцене с поздравлениями выступили губернатор Юрий Слюсарь. Полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Гурба и участник специальной операции, Герой России Андрей Манухин.
— Этот день объединяет всех, кто с любовью и заботой относится к родной земле, чтит традиции предков, верит в силу Отчизны. Праздник проходит в объявленный президентом России Год единства народов России. Неразрывная связь поколений, общие ценности позволяют нашей стране добиваться целей, развиваться, идти вперед, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Затем на сцене выступил Ростовский академический симфонический оркестр в рамках всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». Отдельно перед торжественным собранием и концертом провели флэшмоб «Россия объединяет», участники этой акции развернули 50-метровый флаг России.
К слову, накануне праздника рядом с историческим парком в донской столице также развернули полотно государственного флага площадью 1500 квадратных метров. Это был один из самых больших подобных флагов, ранее его официально презентовали президенту России Владимиру Путину.
Еще одним не менее важным мероприятием в праздничный день стало вручение паспортов юным жителям Дона. Документы в особой торжественной обстановке школьникам, показавшим наилучшие результаты, выдают во всех муниципалитетах Дона. В Ростове 15 юношей и девушек получили паспорта из рук главы региона.
Не менее интересно и весело в День России было и в других городах и районах Ростовской области.
Например, в Азовском районе обычный рейсовый автобус Стефанидинодар – Азов вновь превратился в передвижную экспозицию. На этот раз водитель маршрута Александр Девятил украсил салон в цветах триколора, а при входе на радость пассажирам поставил красивый большой каравай. Сам мужчина надел праздничную рубаху.
Таганрог присоединился к всероссийской хоровой акции в честь Дня России и Года единства народов. Местная фолк-группа вошла в число исполнителей со всей страны, которые вместе спели песню «За тебя, Родина-мать». Кроме этого, в приморском городе прошло более 50 праздничных мероприятий.
А в Батайске дети сняли ролик и рассказали, за что любят свою большую и малую родину. Как уже было сказано, мероприятия в честь праздника прошли во всех территориях области, и рассказать обо всех просто невозможно. Можно только с уверенностью сказать, что День России на Дону прошел ярко и интересно.
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