Новости Ростова-на-Дону на 23 июня 2021: Роспотребнадзор предложил отменить массовые мероприятия

В июне и июле в Ростовской области планируется провести 117 мероприятий. Фото: администрация Ростова.

Новости Ростова-на-Дону на 23 июня 2021 — что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Замруководителя Роспотребнадзора Анатолий Конченко предложил сократить разрешенное число участников массовых мероприятий. Он считает, что нужно ограничить его до 100 человек. В случае ухудшения эпидситуации, по его мнению, необходимо и вовсе отменить любые мероприятия.

В Ростове на территории парка 1 мая хотят создать музей или галерею. Как рассказала замглавы администрации по соцвопросам Елена Кожухова, под парком есть подземные сооружения. После исследования власти решат, как можно их использовать.

С 3 июля будет запрещена остановка транспорта на Театральной площади. Припарковать машину нельзя будет на участке от переулка Краснофлотского до переулка Продольного с южной стороны.

Донское управление МЧС предупредили жителей области об аномальной жаре. По данным ведомства, во второй половине дня 23 июня, 24 и 25 июня температура воздуха может достигать плюс 40 градусов. Ростовчанам посоветовали носить головные уборы, избегать прямых солнечных лучей и не употреблять алкоголь,

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