Новости Ростова-на-Дону на 13 июля 2021: волонтеры спасли жизнь брошенной хозяевами собаке

Главные новости на 13 июля. Фото: официальный аккаунт приюта "Святобор" в соцсетях

Новости Ростова-на-Дону на 13 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В Ростовской области местные жители избавились от своего старенького домашнего питомца. Несчастную собаку бросили в городе Шахты. Животное, по все видимости, угодило под машину, так как у него обнаружили тяжелую травму. Собака едва не умерла от голода и жажды, но ее удалось спасти неравнодушным волонтерам.

Следователи начали работы на месте массового захоронения в городе Сальске. Речь, разумеется, идет о расстрельных ямах времен Великой Отечественной войны. Специалисты будут исследовать останки мирных жителей и военнопленных, которых убили фашисты. Данные об этом захоронении недавно рассекретила ФСБ.

В донской столице осудили двух бандитов, которые еще в 2015 году забрались в один из частных домов и напали на хозяев. В запале злоумышленники убили отца семейства и забрали все имущество на общую сумму более 4 млн рублей. Теперь им предстоит ближайшие 22 года провести за решеткой.

В Ростовской области за полгода произвели более 14,4 млн лицевых масок. Шитьем их занимаются 110 предприятий Дона. На складах региона сформирован запас изделий в количестве 115 тысяч штук. Лицевые защитные маски продаются в торговых и розничных сетях, а также в аптеках Ростовской области.

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