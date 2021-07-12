Новости Ростова-на-Дону на 12 июля 2021: пранкеру достались два миллиона рублей поле того, как он представился полицейским

Главные новости на 12 июля Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 12 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

В донском регионе местный пранкер получил два миллиона рублей после того, как он представился сотрудником полиции. Стоит отметить, что ставшая жертвой женщина добровольно перевела деньги шутнику. Он неделю пытался заставить ростовчанку перечислить ему средства.

Аномально жаркая рабочая неделя ожидает ростовчан. Об этом сообщили донские синоптики. Воздух будет прогреваться до плюс 36 градусов. В городе в основном будет стоять ясная погода. В эти дни осадков не ожидается. Ночью температура будет снижаться до плюс 30 градусов.

На трассе под Ростовом-на-Дону произошла массовая авария. Травмы различной степени тяжести получили сразу несколько человек. Аварию мог спровоцировать водитель грузовика. От сильного удара легковой автомобиль оказался в кювете. По факту случившегося начата проверка.

Спасатели объявили экстренное предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. В дневные часы столбики термометров в нескольких районах области зашкаливал за плюс 40 градусов. Пожароопасность будет повышена до четырех класса. Синоптики отметили, что осадков ожидать в эти дни не стоит.

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