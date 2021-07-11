Новости Ростова-на-Дону на 11 июля 2021: в регионе ужесточили антиковидные ограничения

Главные новости на 11 июля Фото: "КП" Архив

Новости Ростова-на-Дону на 10 июля 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех главных событиях города и области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение ужесточить антиковидные ограничения. Новые ограничения коснулись проведения массовых мероприятий в общественных местах, перевода на дистанционный режим работы, а также снижения заполняемости залов, бассейнов, аквапарков, фитнес-клубов и многого другого.

В ростовском зоопарке на свет появился детеныш у кубанских туров. Пол его пока установить не удалось, но работники зоосада заявили, что малыш не желает отставать от своих сородичей и очень быстро бегает. Специалисты также пояснили, что копытные животные сразу после рождения должны встать на ноги.

В донском регионе оказалась жестоко убита местная жительница. На момент гибели ей было всего 18 лет. Когда ее тело было найдено в подъезде многоэтажного дома, на груди у нее было обнаружена рана, нанесенная ножом. Подозреваемый в убийстве был пойман на следующий день. Им оказался 29-летний сожитель девушки.

В Ростове-на-Дону дерево рухнуло на двух школьников. О произошедшем рассказали пользователи в одном из городских пабликов в соцсети. Подростки получили различные травмы. У одного из них вся спина испещрена ссадинами и синяками. Очевидцы уверены, что мальчики просто чудом остались в живых.

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